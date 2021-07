El deporte para muchos se vuelve un lugar de refugio, una especie de cable a tierra. Para un grupo de mujeres de Guaymallén, el fútbol es justamente eso, su refugio en medio de una vida tumultuosa. Se trata del equipo de fútbol femenino guaymallino, Minotto Fem.

Minotto Fem es un equipo de fútbol femenino que alberga mujeres de bajos recursos, del departamento de Guaymallén. Estas mujeres se reúnen los lunes y jueves en la noche, para entrenar y compartir tiempo juntas.

Según cuenta su directora técnica, Minotto Fem surgió hace 4 años, a través de los hijos y nietos de sus participantes. “Estábamos con una escuelita de fútbol donde iban nuestros hijos y nietos, nos invitaron a jugar un amistoso”, detalló Juana a Vía Mendoza.

Juana, la directora técnica del equipo. Gentileza.

Minotto Fem como un lugar de contención

Son treinta mujeres la que participan de este equipo guaymallino. En el grupo, hay mujeres que han vivido vidas complicadas. Algunas de las que han pasado por el grupo inclusive han tenido que vivir de la calle, por lo que Minotto se convirtió en un lugar de albergue para ellas.

“Siempre nos estamos ayudando entre todas”, comentó Juana, detallando que entre ellas se contienen y ayudan a salir adelante de las situaciones feas que algunas les toca vivir.

La directora técnica del grupo señaló que inclusive muchas de ellas son mamás, algunas de ellas madres solteras, pero eso no las detiene. “Han tomado al fútbol como una terapia, les gusta y les ayuda a despejar un poco su mente”, expresó la guaymallina.

Muchas de las mujeres que forman parte del equipo son madres, pero eso no les detiene participar. Gentileza.

Pero el equipo no solamente se creó para los encuentros de ocio deportivo, sino para competir también. Las chicas ya han participado de múltiples torneos y campeonatos. Como desde el equipo no se cobra una cuota para poder participar - sinceramente muchas no podrían pagarlo -, cada vez que el equipo compite hacen rifas para juntar el dinero necesario.

Juana tiene bien en claro que el equipo Minotto Fem es un grupo que le ha ayudado a muchas de las chicas a salir adelante en sus vidas. La directora técnica detalló que a muchas chicas, en muchas oportunidades, ha tenido que animarlas en momentos difíciles.

Por esa razón, Juana pide ayuda para que estas chicas puedan seguir entrenando. “Todo lo que puedan donar es bienvenido”, expresó la guaymallina, detallando que necesitan todo tipo de material deportivo, como camisetas, pelotas, conos. Quienes estén interesados en colaborar, pueden comunicarse con Juana al 2616752274.