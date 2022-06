Dolores Berti es la única mendocina que forma parte de las Yaguareté, seleccionado argentino de rugby7s que logró el bronce en el Sudamericano de Saquarema, Brasil, y el oro en el torneo el playas en Río de Janeiro. Y según contó a Vía Mendoza, la ex Tordos tiene propósitos: clasificar al Panamericano y que el XV llegue a las mujeres.

Luli Berti en plena acción durante el Sudamericano de rugby 7. Foto: Instagram

El camino

La rugbier de 22 años dejó de jugar en marzo pasado en Los Tordos para integrar el equipo de Universitario de Córdoba, una vez que se recibió de profesora de Educación Física en el IEF. La intención fue encontrar mayor competitividad tras desintegrarse el conjunto de los Pájaros.

Desde el 2016 viene siendo convocada en distintos procesos de Las Pumas, bautizadas Yaguareté para tener su propia identidad dentro de la UAR. Anteriormente practicó hockey, básquet y fútbol, pero fue el juego de la guinda donde encontró su pasión.

“Empecé a jugar en el club 2016, más o menos en mayo, y a fines del 2016 comenzó el proceso para los Juegos Olímpicos juveniles de 2018. Fuimos con un par de chicas de Mendoza a una concentración regional en Neuquén. Después, en 2017, hubo una en Buenos Aires y desde ahí seguí todo el proceso hasta el Sudamericano de 2018″, contó.

Después, con la pandemia todo se frenó y en este 2022 las ilusiones renacieron: “Nos venimos preparando para este Sudamericano desde el comienzo de pretemporada. Tuvimos en marzo una concentración con todas las chicas en Casa Pumas y después una gira en Paraguay. Creo que el torneo fue de menor a mayor, culminamos en el 3er puesto, que era nuestro objetivo”, confió.

“Siempre hacer podio es un logro cumplido como meta por este equipo, cualquiera sea el lugar. Es bueno y satisfactorio”, aseguró la rugbier luego de obtener su primera medalla con las Yaguaretés.

Tras este primer objetivo, sumado al oro en el certamen de beach en Brasil, “nos quedan dos torneos muy importantes: en agosto tenemos la Qualy al circuito en Chile y en octubre los Odesur en Paraguay que otorga dos plazas más a los Panamericanos”, detalló.

Sus deseos y objetivos

“Luli”, como la llaman en el equipo, es una de las más experimentadas en el rugby femenino. Y en Mendoza, una referente que quiere dar el salto personal.

-¿Cuál es tu deseo para que el rugby femenino se siga desarrollando?

-Creo que todos coincidimos en lo mismo, que el rugby debería ser de XV como el masculino. Lo bueno es que eso ya esta encaminado.

-¿Qué lugar ocupa el rugby en tu vida?

-En este momento ocupa casi todo. Mi día está organizado en relación a los entrenamientos y al club.

-¿Qué diferencia ves en el rugby de Córdoba con el de Mendoza?

-Tiene más seriedad, apoyo y organización. No sé si el nivel es tan diferente al de Mendoza. Pero también hay otra realidad, que tenés a más de 20 chicas fichadas entrenando.

-¿Y si te sale la oportunidad de irte a jugar afuera?

-Si consigo una oferta que me guste, me encantaría. Este año no creo porque vengo bien en el seleccionado, pero más adelante puede ser.

El bronce sudamericano

En la edición número once para este certamen que tuvo al seleccionado brasileño como campeón, Colombia con medalla de plata y Argentina con medalla de bronce. Este torneo fue el regreso a la competencia para el seleccionado femenino después de mucho tiempo.

Medalla de oro en el rugby de playa en Brasil

Las Yaguaretés cosecharon un empate ante Uruguay (3-3) y dos victorias: una ante el combinado de Río de Janeiro (5-1) y la otra frente a Brasil (5-2).

De esta manera, el seleccionado femenino finalizó en primer lugar y logró el campeonato.