La ciudad de Gualeguaychú muestra gran descontento por estas horas, tras conocerse los nombres y apellidos de funcionarios del gobierno del camporista Esteban Martín Piaggio, quienes accedieron a la vacunación contra el coronavirus por que el ejecutivo entiende a “ la salud como algo más amplio que el médico y el enfermero ”.

Los datos iniciales fueron denunciados por “Juntos por el Cambio” quien comunicó estar en conocimiento de que el Director del Área de Personas Adultas Mayores de la Municipalidad de Gualeguaychú, Víctor Hugo Lapido, junto a 23 empleados a su cargo, sumados a otros más de 200 funcionarios y empleados municipales han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, resulta menester rechazar y condenar enérgicamente semejante accionar inmoral y arbitrario.

La gravedad de lo ocurrido merece la inmediata renuncia de todos aquellos que se hayan vacunado y detenten cargos políticos (que no sean personal de salud con riesgo por exposición, expuso la oposición, agregando, “La vacuna contra el covid-19 es un bien público que pagamos todos y no es aceptable de modo alguno que el kirchnerismo local -al igual que sus referentes nacionales- lo sigan usando como herramienta política”.

El descontento generalizado por la distribución de las vacunas contra el Covid-19 se siente en la ciudad de Gualeguaychú.

Rápidamente comenzaron a solicitarse las listas de las personas inoculadas. Desde la oposición provincial hicieron dos pedidos de informes para conocer los nombres de los inoculados y cuál era el cronograma que se estaba aplicando. Las redes sociales que en las últimas horas muestran absoluto rechazo al gobierno actual y principalmente a el actual intendente .

La vacuna contra el coronavirus. Web. TW / @minsaludsantafe

Por su parte ElDía publicó haber tenido acceso a un listado, con nombres de trabajadores de salud y algunos funcionarios municipales que confirmaron estar vacunados.

El primer caso es el de la referente del área de Género y Diversidad, Manuela González de 33 años de edad. Ella confirmó a este matutino haber recibido la dosis, pero no dio detalles sobre cuáles fueron los motivos para estar dentro de las primeras ciudadanas en recibir la dosis.

En la misma situación está, Belén Biré, de 34 años de edad, misma área. Biré confirmó haber recibido la vacuna contra el coronavirus y aseguró que lo puede contar tranquila de no haber hecho nada ilegal o fuera de lugar. La funcionaria de Piaggio detalló que les solicitaron la lista de todo el personal que trabaja en la Casa de la Mujer para ser vacunadas. Dijo que todo el equipo trabajó durante todos los meses de la pandemia y siempre teniendo contacto estrecho con mujeres en situación de violencia. Defendió haber sido inoculada, debido a que se entiende la salud como algo más amplio que el médico y el enfermero y agregó entender. “Me hubiera gustado contar más abiertamente cuando me vacuné; aunque lo conté, pero entiendo que el tema es sensible”.

El siguiente fue Víctor Hugo Lapido del área del Adulto Mayor, ya señalado por “ Juntos por el Cambio ”, Lapido y su esposo, quien trabaja en el mismo sector, habrían sido beneficiado. El funcionario explicó que “estar todo el tiempo en contacto con personas mayores” y coincidió con Biré: “Nos pidieron una lista de todo el personal. En tanto, agradeció a ElDía , haber sido consultado para aclarar una situación “que no tiene nada de irregular, ni extraña”.

Pero hay más, la profesora de teatro y tallerista municipal, Sonia Luján, quien contó al mismo medio que recibió la vacuna por trabajar con adultos mayores, más precisamente en el programa “Los Abuelos cuenta cuentos”.

Recordemos que desde la provincia se reconoció haber vacunado a todo el gabinete. El gobierno entrerriano informó que “dentro de la categoría de personal estratégico se ha vacunado al gabinete de ministros y a un grupo de personas, precisamente por el rol que cumplen en el marco de la pandemia y en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales, y siempre de acuerdo a un criterio estrictamente técnico”.