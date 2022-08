Se trata de Rocío Barroso, quien fue atacada a puñaladas mientras dormía en la noche del 8 de junio pasado, en Gualeguaychú. El fiscal de la causa confirmó que pedirá que el sujeto siga en la unidad penal hasta que se realice el juicio. “Va a querer ir a matarme”, insiste la mujer, quien recordó que el 9 de septiembre vencen los 90 días de prisión preventiva que está cumpliendo Sire, su atacante.

Agredió gravemente a su expareja con un arma blanca mientras dormía y fue detenido

“El fiscal va a apelar por 90 días más la preventiva, pero eso está en mano del juez”, informa Rocío, la mujer violentada por Sire. En diálogo con Máxima Online , la mujer expresó que siente que si le dan prisión domiciliaria hasta el juicio, el agresor va a ir a su casa a terminar lo que empezó.

“Él está jugado, no tiene nada que perder. No paro de pensar y tengo mucho miedo. El día que él tuvo la pericia psicológica dijo que no recordaba nada de lo que había hecho”

La víctima agregó, “Yo sé que él va a salir y va a querer terminar lo que empezó. Debe estar contando los días, de la forma en la que los cuento yo para que no llegue esa fecha”.

“No es justo que yo deje mi casa por él. Yo he luchado por mi trabajo, por mi familia, he luchado por levantar mi casita. Mis hijos en general me dicen que no me va a pasar nada. Yo me estoy quedando sola en casa y no duermo, tengo miedo de no despertarme. El único lugar en el que me siento segura es en mi trabajo”.

El hecho

Sire el agresor entró al domicilio de la víctima con la clara intención de terminar con la vida de la mujer aquella madrugada, el acusado golpeó y luego apuñaló 15 veces a su expareja en la vivienda donde Rocío Barroso dormía. La hija de la mujer apareció en escena y le salvó la vida. Sire fue detenido esa mañana en la calle, cerca del corsódromo de Gualeguaychú.