En Gualeguaychú, al igual que en la capital correntina frente al edificio del Ministerio Público Fiscal, familia, amigos y organizaciones se movilizaron por la calle principal de la ciudad, hasta el Palacio de Justicia local.

Con sensaciones encontradas, para familiares y amigos del del Cabo del Ejército Argentino y su hijo de 12 años, quienes perdieron la vida en el siniestro vial, marcharon con carteles y pancartas, exigiendo justicia. El pedido puntual fue dirigido al Fiscal y la Jueza de la Causa en Corrientes, de endurecer la carátula, en busca de duras penas para el responsable del doble homicidio.

“No puede ser que el fiscal no vea la gravedad de los hechos y las pruebas contra el imputado. No está viendo la misma tragedia. Hubo dos vidas arrebatadas, una familia destrozada, y pareciera que el fiscal no lo ve”, expresó la familiar a máximaonline . Por su parte Miguel Gandolfo en representación a ACIVERJUS, manifestó “Este fue un hecho aberrante, donde le corresponde al asesino que se lo cargue con todos los agravantes. No queremos que otra vez el poder se haga presente nuevamente como ha ocurrido en los tribunales de Gualeguaychú”.

Movilización en Gualeguaychú/ Máxima Online.

La pericia accidentológica fue contundente, demostrando, lo que el Fiscal Gustavo Roubineau indicó el mismo día del accidente. Piattoni invadió el carril contrario y paralelo a la ruta, por dónde circulaba Ángel González y su hijo, la mañana que fueron chocados.