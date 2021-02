Se trata de el pedido realizado en las últimas horas, donde la jueza Josefina González Cabañas, titular del Juzgado de Instrucción, la Fiscalía General pidió se lo impute por “ homicidio culposo agravado ” (artículo 84 bis 2do párrafo) y el uso de documento público falso (art 296 en función del 292 CP) lo cual prevé entre 2 a 6 años de cárcel, lo que permitiría una eventual excarcelación del empresario Matías Piattoni. “ En Gualeguaychú se realiza una movilización este miércoles 24 de febrero”.

Por su parte la querella pide se impute a Piattoni por Homicidio con Dolo Eventual (art.79CP), que implicaría entre 8 a 25 años de prisión.

Coche del empresario Piattoni en el lugar del accidente/Gentileza

El hecho, ocurrió el sábado 13, pasadas las 6.30, en la ruta nacional Nº 12, kilómetro 1.038, cuando un Ford Mustang GT, que conducía Piattoni, chocó contra una Crypton de 110 c.c. En el impacto fallecieron en el acto el cabo del Ejército Ángel González (33) y su hijo, de 12 años, cuando se dirigían a pescar.

En este sentido, familiares de González, en Gualeguaychú, anunciaron a través de las redes sociales una movilización y su descontento: “Aun no lo puedo creer que fiscalía presente como homicidio culposo agravado a un hecho que por las características debe llevar la carátula de DOBLE HOMICIDIO DOLOSO EVENTUAL por los agravantes ya conocidos”. El tipo se sube a su auto borracho, drogado a alta velocidad, se cruza de carril, no pisa el freno y con licencia de conducir falsa y le fue INDIFERENTE la vida del que se le cruzase por delante. En este caso a mi hermano y sobrino que se iban de pesca los paso por delante sin tocar el freno, dejando a una esposa y dos hijos sin su padre y hermanito. “No queremos más asesinos al volante”, expresa Yesi González hermana del cabo fallecido.

“Aunque el hecho fue ocurrido en corriente capital la familia de las víctimas somos de acá quien quiera sumarse a nuestra marcha pacífica en pedido de justicia. Por los que ya no están y por los que quedamos, vamos a realizar una marcha en pedido de JUSTICIA”.

Gualeguaychú unida en apoyo de familiares de víctimas de siniestros viales y en este caso particular por los HOMICIDIOS de Ángel 32 y Mateo 12 .

Cabe recordar que la Fiscalía de Instrucción N.º 6 de Corrientes aseguró que el examen de sangre y orina realizado a Piattoni reveló que había metilendioxi-metanfatimina (MDMA), una droga que comúnmente se halla en la droga éxtasis. También se constató que había consumido alcohol.