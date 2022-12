Recomendaciones para evitar accidentes de tránsito o por pirotecnia en Navidad

Aunque con el tiempo ha disminuido su uso, durante estas fechas se sostiene la manipulación de pirotecnia, lo que supone un riesgo esperable que se puede prevenir. En este sentido, se recomienda que, para evitar quemaduras y lesiones, los niños no la utilicen, mientras que los adultos, si eligen hacerlo, deben tomar precauciones como: no usar material clandestino, no exponerlos a fuentes de calor y no explotarlos en el interior de las viviendas.

Unas velas, algunas piñas secas, una tira de muérdago y dos o tres adornos del arbolito, son suficientes para que la mesa luzca mágica.

Además, es necesario encender un elemento por vez y luego retirarse a una distancia prudencial; y no apuntar cañitas ni cohetes hacia personas, construcciones, elementos combustibles y árboles frondosos.

En caso de sufrir quemaduras, la recomendación es aplicar agua, retirar la ropa adherida de manera inmediata y concurrir al centro de salud más cercano para la atención de las lesiones.

A su vez, al tratarse de fechas en las que es tradicional realizar brindis, al momento de abrir las bebidas espumantes hay que cubrir el corcho con un paño, trapo o toalla; evitar agitar antes de destaparlas; no mirar directamente a la botella ni apuntarla a otras personas y recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera.

En estas Fiestas recordá los efectos que produce el alcohol al conducir

Una de las primeras cuestiones para cuidar nuestra salud es beber con moderación e hidratarse y tomar conciencia sobre la importancia de no conducir vehículos en caso de consumir alcohol de cara a la celebración de esta Navidad y de la fiesta de fin de año.

Asimismo en Gualeguaychú tal como detalla la Ordenanza N° 12079 Sancionada en diciembre de 2016 por el Honorable Concejo Deliberante, se encuentra prohibido “el uso, fabricación, depósito y comercialización, tanto en carácter minorista como mayorista, de artificios pirotécnicos en todo el ejido de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú”.

La prohibición incluye a los denominados “Globos aerostáticos” o similar, en tanto constituyen riesgo potencial de incendio. Quedan excluidos de la ordenanza los artificios pirotécnicos usados para señales de auxilio, emergencias náuticas, para el uso de las fuerzas armadas, de seguridad y/o defensa civil.

Recordemos que los artificios explosivos generan efectos perjudiciales, que impactan negativamente en la salud y seguridad de las personas, aumentan la ocurrencia de accidentes y generan contaminación ambiental por los efectos lumínicos, sonoros y químicos. Estos últimos afectan particularmente animales (silvestres y domésticos), y a niños y adultos mayores.

Así también los ruidos emanados por el uso de pirotecnia puede generar en los seres humanos y animales: taquicardia, temblores, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte; provocando además grandes molestias, trastornos permanentes a las personas que no comparten esta forma de festejos, o personas enfermas con determinadas patologías.

Finalmente se recuerda que la ordenanza en su artículo 6°, instituye como autoridad de aplicación al área de Inspección General, pero a su vez faculta a realizar las actas de infracción ante la detección de un incumplimiento, a todo agente municipal con funciones de inspección, en tal sentido es dable mencionar que incluye a las direcciones y Áreas de: Ambiente, Tránsito, Obras Privadas, Higiene Urbana, Control Comercial, Seguridad e Higiene. Por mayor información comunicarse al 423399.