Manuela González es una docente de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, que hace unos años hizo a un lado su trabajo de educadora para dedicarse a la política de la mano de Piaggismo, y ahora se convirtió en la primera concejal trans de la provincia de Entre Ríos.

La ciudadana que asumió este martes su responsabilidad en HCD tras la salida del edil Ignacio Farfán, juró por su padres, “por mi ciudad, por el país que amo, por una sociedad más justa e igualitaria libre de violencias y discriminación por motivos de orientación sexual y de género, y por una ciudad más justa y equitativa para todas, todos y todes. Sí, juro”.

Manuela González es la primera concejal trans de Entre Ríos Foto: Web

El acto fue presidido por la viceintendenta Lorena Arrozogaray quien le tomó juramento a la funcionaria municipal que dejó la dirección del área de Género y Diversidad de la municipalidad para ingresar al cuerpo legislativo.

La concejal trans que ya fue visibilizada por el colectivo “Mujeres Trans de Argentina”, manifestó que el acto de asunción fue muy emotivo, su madre entró al recinto con lágrimas en los ojos y su padre se sacó el sombrero en un gesto de respeto y orgullo hacia su hija.

Manuela González es la primera funcionaria trans de Entre Ríos

“Tengo un doble sentimiento de que soy la primera persona trans que llega, y la responsabilidad que eso conlleva. Yo no provengo de la política de un sector específico, venía de la escuela y entendí que el recorrido de las diversidades tiene que ser desde las instituciones, después entendí que hay que ocupar espacios, pero no desde un lugar que me aumente el ego personal”.

“Una toma decisiones en la vida y una sabe para qué y porque lo siente, esto fue abrir la puerta a que se visibilicen las agendas del colectivo y sumar otras voces desde el transfeminismo”, dijo en testimonio con diario El Día , agregando: “Esta ha sido mi primera experiencia de gestión frente a una ciudad, y siempre rescato la linda comunidad que tenemos que me ha permitido llegar acá”.

Manuela González de 35 años de edad, fue docente de la Escuela de Nivel Primario N° 44 María Mercedes Balcarce de San Martín hasta diciembre de 2019. Asimismo, ella se destaca por ser defensora de los derechos de la mujer y la visibilización de los derechos del colectivo LGBTQ.