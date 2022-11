Lisandro Martínez: el entrerriano que integra el Seleccionado Argentino en el Mundial de Qatar

Lisandro Martínez con 24 años de edad, está viviendo el mejor momento de su carrera futbolística, tras ser convocado para integrar el equipo entre los 26 jugadores de Lionel Scaloni. Luego de su paso por el Ajax de Países Bajos y actualmente en el Manchester United, el deportista entrerriano ya integra la Selección Argentina, participando en el Mundial de Qatar 2022.

“Tanto lo soñé, tanto lo visualicé, tanto lo pedí, tanto lo deseé, tanto lo sentí que hoy se hace realidad este sueño inmenso que tuve desde chico. Me acuerdo cuando mis padres me regalaron la camiseta de la selección y yo muy feliz me ponía a jugar a la pelota en el barrio imaginando que era uno de los jugadores”, escribía Lisandro, el día de la confirmación del equipo.

Y agregó; “Agradezco infinitamente a las personas más importantes en mi vida que saben que siempre están en mi corazón. Vamos todos juntos y más unidos que nunca”. Vamos Argentina!!!

Por su parte @muri López Benítez, novia del Licha compartió este lunes 14 de noviembre la despedida del deportista, que ya está transitando su sueño. “Acá estoy despidiendo al amor de mi vida que está en camino a cumplir sus sueños. No son las mejores fotos ni siquiera en las que posamos pero somos nosotros siendo nosotros, con esa paz que me da, con todo el amor que nos tenemos y el orgullo inmenso que siento por él”.

“Me encantaría poder expresar el desborde de emociones que tengo en este momento pero no podría aunque lo intentara, solo quiero decir que haber vivido sus comienzos en el fútbol y todo su recorrido hasta el día de hoy, me queda clarísimo que su presente no es casualidad!

¡Mi amor todo el éxito del mundo y espero disfrutes cada segundo, nos vemos prontito!. TE AMO.

Licha Martínez su viaje, y su novia. Foto: Instagram Lisandro Martínez

Así fue la despedida de su club, el Manchester United, tras el último partido del defensor, disputado antes de sumarse a la Albiceleste. A puro festejo los Diablos Rojos, despidieron al Licha, con cánticos y banderas.

Nacido en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 18 de enero de 1998. Desde niño supo que quería ser futbolista, pasando por dos clubes de Gualeguay, y a los 14 años de edad, emigró a Rosario para jugar en las inferiores de Newell’s Old Boys.

Martínez, de 24 años, se convierte en el séptimo jugador nacido en Entre Ríos convocado para un equipo mundialista. El joven, que actualmente se desempeña en el Manchester United, inició su carrera futbolística en el Club Urquiza y posteriormente en el Club Libertad, ambos de su ciudad natal. En 2014 ingresó a inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, donde dos años después se consagró campeón del Torneo de Reserva, tras vencer a River Plate.

Licha Martínez su viaje. Instagram: Maximiliano Martínez Foto: Instagram Lisandro Martínez

El oriundo de Gualeguay y actual jugador del Manchester United de Inglaterra, es el único jugador entrerriano que forma parte de los 26 convocados de la selección argentina masculina de fútbol para el Mundial de Qatar 2022.