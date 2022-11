Se trata de Miguel Silio, un escribano de 52 años de edad que concluyó su travesía de 115 días, atravesando el desierto de Arabia Saudita, solo, con su bicicleta para llegar a tiempo y espera el debut de la Selección Argentina. “Solo no viajé, lo hice con miles de ciudadanos Árabes que me pararon a diario”, expresó el ciclista en la última etapa de su viaje.

Un gualeguaychuense pedaleó casi 10 mil kilómetros para llegar al Mundial de Qatar Foto: Miguel Silio

El gualeguaychuense se disponía a pedalear los últimos kilómetros deseados, cuando se comunicaba con Vía Gualeguaychú y decía “Estoy en la frontera, acabo de ingresar a Qatar y voy hacer noche por el camino entre aquí y Doha”, cuando comenzaba a dejar atrás el desierto en soledad.

El inicio de la travesía comenzó cuando salieron desde Gualeguaychú hacia Madrid y allí, el 21 de mayo comenzar a pedalear desde Plaza del Callao (Madrid). “Con mis 3 amigos pedaleé hasta Estambul, y de ahí se sumó Martina, mi esposa, quien me acompañó hasta Palestina, (Medio Oriente).

“Hace más de 20 años que yo viajo en bicicleta, y lo que hice ahora es unir el Mundial con mi pasión de viajar en bici. Al Mundial del 2018 también lo hice en bicicleta desde Madrid hasta Moscú”.

“El final del viaje lo había imaginado de otra manera con sesión de fotos y agradecimientos. Luego de pedalear toda la noche para evitar el calor del día y disfrutar andar en soledad por el desierto bajo la luna casi llena, llegué a la frontera a las 14 horas. Mí plan era hacer los 95 km hasta Doha el otro día. La cuestión es que entre las barreras idiomáticas y las complicaciones de los organizadores, en lugar de subirme a un colectivo que me saque del paso fronterizo, me subieron a otro que iba hasta Doha sin escalas”.

“Conclusión me estaban robando el último día de viaje”, relata Miguel. “Cuando me percaté de ello le pedí al chofer que me bajara pero el morocho se negó alegando que no podía, que solo podía parar en el centro de Doha. De nada sirvieron mis ruegos y la explicación de que era mi último trayecto en bicicleta luego de seis meses. Tan mal se me debe haber visto que el resto de mis compañeritos hizo causa común, y lo que inició como un reclamo en mí favor se convirtió en un motín en pleno vuelo. Temiendo por su integridad física el morocho accedió a bajarme, y la cosa terminó con todos los pasajeros y el propio chofer ayudándome a armar la bicicleta al costado de la ruta”, describe el gualeguaychuense.

“Mi plan de completar al otro día se convirtió en llegar a Doha hoy de noche y como sea. Tras veinticuatro horas subido a la bicicleta se terminó sin mucho ruido la travesía Madrid/Doha. Atrás quedan 9.645 km y 20 países. Las fotos y agradecimientos quedan para mañana, (domingo). Solo voy a cumplir con el periodista del canal correntino quien en una entrevista la semana pasada y en busca de un final emotivo a la nota me preguntó que era lo primero que iba a hacer cuando llegara. “Dormir y lavar ropa” le contesté. Cómo soy hombre de palabra ahora me voy a acostar y mañana compro un camellito para ropa fina. C’EST FINI.

El viaje a Qatar

El Mundial de fútbol en Qatar 2022 está a días del inicio donde miles de fanáticos del fútbol se dan cita del otro lado del continente para no perderse detalles. Este caso, el escribano entrerriano cumplió otra de las etapas soñadas, para llegar al país Árabe. Silio, es el líder de “Enbiciando” y había partido en el tramo europeo, en el mes de mayo, junto a Yamandú Martínez, empleado de 45 años; Luis Ledri, docente jubilado de 59 años; y Franco Baggio, administrador de empresas de 29 años. Quienes abandonaron en el trayecto. En Medio Oriente, Miguel también su sumó a Martina, su esposa quien ya regresó a Argentina.

En sus redes sociales, los Enbiciando compartieron fotos y videos, además de los mapas del recorrida lo largo del viaje, pero fue el escribano de 52 años de Gualeguaychú, el único que llegó a Doha, atravesando 20 países y pedalear solo por el desierto de Arabia Saudita para llegar al Mundial 2022.