Ley Felipe: Diputados de Entre Ríos dieron media sanción al proyecto

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, aprobó este miércoles 31 de agosto, el proyecto de ley presentado por el diputado Juan Manuel Huss (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que crea el Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos, conocido como Ley Felipe. La media sanción obtenida fue celebrada por familiares de niños con cáncer que presenciaron la 12º Sesión Ordinaria.

Ley Felipe: se realiza un debate abierto a la comunidad

El proyecto de ley contempla la creación de un programa de acompañamiento, destinado a familiares de niños menores de 18 años de edad que debiera someterse a tratamiento dentro o fuera de la provincia de Entre Ríos, con ingresos que no superen tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además de la ayuda económica, se prevé que un equipo interdisciplinario contenga y acompañe a las familias. Asimismo que se garanticen las licencias laborales de los progenitores que deben pasar mucho tiempo lejos de su casa.

“No solo prevé el acompañamiento en materia de traslado y hospedaje, sino también que si los padres son trabajadores del Estado no corran riesgo de una licencia sin goce de sueldo, y también que hermanos y demás familiares puedan acercarse al niño”, expresó el diputado Huss, y agregó que “estamos cambiándole la vida a muchas entrerrianas y entrerrianos que padecen esta enfermedad”.

“Hoy dimos un paso más que importante, pero todavía falta mucho. Por eso te pido que te sumes y nos sigas acompañando en esta lucha colectiva”, escribió en sus redes sociales " target="_blank">Danilo Bertoni, quien junto a Elizabeth Artaza, padre y madre de Felipe, un niño de Gualeguaychú que, a los 8 años de edad, falleció el 14 de febrero de 2019, cuatro meses después de que le fuera diagnosticado con cáncer.

Ley Felipe obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Foto: Facebook Bertoni

“Con más fuerza que nunca seguiremos recorriendo la Provincia. No te das una idea Felipe lo que te extraño, te necesito y te amo hijo, esta lucha que comenzó en el 2019, como te lo prometo cada día, no tiene fecha de vencimiento, no vamos a bajar los brazos hasta que #SEALEY, cuando esto suceda, esté aprobada, reglamentada y ejecutada, los entrerrianos vamos a tener un derecho más, y vamos a vivir en una provincia más justa y más equitativa”, escribió Bertoni que también agradeció a miles de entrerrianos que acompañaron y adhirieron con sus firmas.

El proyecto que fue presentado en mayo pasado, recorrió buscando adhesiones en Concepción del Uruguay, San José, Colón, Rosario del Tala, Chajarí, Basavilbaso, Concordia y Feliciano, para finalmente sea tratado en ambas cámaras, la que ya obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.