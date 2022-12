La foto del Mundial que conmueve: así vio el partido de la Selección Argentina este abuelo entrerriano

Ocurrió este martes 13 de diciembre en la ciudad de Paraná. En la foto se puede apreciar al abuelo sentado en su reposera frente a la vidriera del local ubicado en calle Pellegrini y Perú, una imagen que da mucho que pensar. De la imagen surgen mil preguntas, ¿No tiene TV, No tiene servicio de cable, o es cábala?.

La imagen, que fue tomada por un transeúnte, muestra lo que podría ser la necesidad económica de este abuelo que tuvo que ver así el partido. Las demostraciones de tristeza se hicieron sentir en las redes, con palabras positivas y negativas, están quienes sostienen que el abuelo lo hizo por cábala y los que entienden que el local comercial debiera regalarle un televisor.

Abuelo de Entre Ríos mirando el partido en la vidriera de Frávega Foto: Reporte 100.7

“Rosita” la abuela que peregrinó por la fe en su bicicleta playera

“Hace 20 años la generación del 90 por cábala íbamos a ver el partido por ahí”, escriben en redes a lo que se alegran diciendo, “¡un genio el don!”.

El abuelo y las redes en Paraná Foto: Reporte 100.7

Por otro lado, también se plantearon, “No sabemos por qué el ABUELO, está sentado frente a una vidriera. Si es por el gusto de ver solo a nuestra Selección Argentina, porque no cuenta con un Smart, quizás no tiene familia. Miremos del lado positivo, un abuelo lucido, y se maneja solo y que lo puede disfrutar. No nos olvidemos que con la pandemia muchas personas quedaron con depresión, pérdida de memoria, desmotivados, ni mencionar los que partieron”.

Qué dijeron en las redes por la foto viral del abuelo mirando el partido en la calle

Por su parte, Estefanía Cancio dijo: “Eso demuestra lo que es nuestro país. Nos lleva la economía puestos. Un pobre abuelo que lejos está de poder alcanzar a comprar un semejante televisor. ¡La imagen de la vergüenza, pagarle a los jubilados lo que se merecen!”.

Y llegó otro comentario diciendo; “Cómo disfrutar de un smart TV sin tener que comprarlo, en un simple paso, un genio, el abuelo”. En cambio, Roberto Juarez expresaba: “Yo pienso que este pobre hombre es jubilado, pero como la jubilación que da este miserable gobierno no alcanza ni para comer menos para comprar una tele o pagar cable para poder ver los partidos, me compadezco con este pobre abuelo lo que tiene que hacer para ver el partido de Argentina mientras los señores políticos de dan el lujo de verlo personalmente a costilla del pueblo argentino”.

Las opiniones son variadas, mientras la mayoría piensa en la situación, no solo económica, que podría estar pasando este abuelo, solo, sentado frente a un local de electrodomésticos. ¿Está necesitando un Tv, no puede pagar el cable o está necesitado del amor familiar?.