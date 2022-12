El Ministro de Derechos Humanos de la Nación llamó “atorrante” a Rogelio Frigerio

Las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se dieron este martes 20 de diciembre, en el marco de la inauguración la unidad penal N° 9 El Potrero #Gualeguaychú, modelo en la provincia. Y cierre definitivo de la UP N° 2 “Francisco Ramírez”, una de las más antiguas del país, cuyo edificio fue cedido en comodato al municipio para su uso. Allí el ministro calificó de “atorrante” al ex ministro del Interior y precandidato a gobernador de la oposición, Rogelio Frigerio.

Soria: “La Corte Suprema donde el 50 por ciento de los integrantes fue puesto por decreto por Mauricio Macri y un atorrante que ustedes tienen de candidato acá en Entre Ríos, que se llama Rogelio Frigerio”.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria - Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos en Gualeguaychú Foto: Prensa Gob. ER

Soria, que estuvo acompañado del gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet y el intendente de la ciudad Martín Piaggio, manifestó que “el Consejo de la Magistratura está paralizado por un fallo insólito de esta Corte Suprema que tenemos los argentinos, una Corte Suprema donde el 50 por ciento de los integrantes fue puesto por decreto por Mauricio Macri y un atorrante que ustedes tienen de candidato acá en Entre Ríos, que se llama Rogelio Frigerio”.

Las declaraciones vertidas por el funcionario nacional responden al ser consultado si pedirían la intervención del Consejo de la Magistratura tras la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández. Asimismo, Soria resaltó que la obra de ampliación de la Unidad Penal Nº 9, El Potrero, que posibilitará el cierre de la UP2, “se demoró en la gestión de Macri, hay mucho porteño que se pretende disfrazar de entrerriano”.