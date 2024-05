Se trata del Diputado Nacional Atilio Benedetti, (JxC), quien acompañó la “Ley de Bases” el pasado martes en la Cámara de Diputados. A cinco meses de la llegada de un nuevo gobierno al país, el legislador entrerriano siente “misión cumplida, al acompañar la gestión de Javier Milei.

“Hemos hecho un gran esfuerzo de comprensión, yo estoy conforme. Esto fue fruto del trabajo de todo el verano”, destacó Benedetti haciendo incapie en algunos organismos del estado que podrían ser privatizados. “Dejamos afuera de las privatizaciones al Banco Nación, es una buena noticia”, expresó.

El entrerriano Atilio Benedetti es el nuevo presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados

“Acompañe con mi voto afirmativo la sanción de la ley bases, en línea con lo que fue el apoyo de los votantes de nuestro espacio entrerriano, a este Presidente. No pertenezco ni represento al espacio de @jmilei, pero si tengo un compromiso con el país y con mi provincia, de cuyo gobierno si formamos parte y estas eran las herramientas que el actual gobierno reclamaba para poder resolver la crisis profunda que atraviesa la Argentina, en particular las necesidades de Entre Ríos”, escribió en su cuenta X.

El entrerriano Atilio Benedetti acompañó la Ley de Bases: “Estoy conforme con mi voto” Foto: Atilio Benedetti (X)

Al respecto, el larroquense consideró que el BCRA no representa pérdidas para la Argentina, sino que se trata de un ente sustentable y que genera ganancias. Al ser consultado sobre Aerolíneas Argentinas, este dijo que aún permanece factible de privatización. “Es una empresa que genera déficit en un momento en el que hay que priorizar la plata porque no alcanza para todos”, agregó en diálogo con Radio Máxima .

En relación a los pasos posteriores sobre la Ley Bases, el legislador explicó que aguarda un resultado positivo en el Senado, y remarcó que el gobierno deberá gestionar con las provincias, para recuperar las obras, entre ellas a Vialidad Nacional, y las disposiciones para el mantenimiento de rutas nacionales.

Finalmente, el Diputado Nacional por Entre Ríos, dijo: “Tenemos la tranquilidad de que desde la Cámara de Diputados le hemos dado al presidente las herramientas, entonces en un paso seguido tiene que priorizar los recursos. Que no haya recursos para todos, no quiere decir que no haya recursos para nada. No va a haber excusas, una vez que este proyecto avance en el Senado”, dijo al concluir.

Atilio Benedetti, de 69 años de edad, es nacido en Larroque, departamento Gualeguaychú. Perteneció históricamente a la Unión Cívica Radical, y en la actualidad está afiliado a Juntos por el Cambio (JxC). Fue diputado nacional en 2 oportunidades y se desempeñó como Director del Banco de la Nación Argentina.

En 2023, el entrerriano consiguió nuevamente un lugar en la Cámara Baja para reemplazar a Rogelio Frigerio, quien renunció a su banca para dedicarse a la campaña y posterior gobernación en Entre Ríos.