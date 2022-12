El abuelo que vió el partido de la Selección en la calle verá la final del Mundial en su casa

Se trata de un abuelo entrerriano que decidió ver el partido de la Selección Argentina frente a Croacia en la vereda de un local de electrodomésticos de la capital entrerriana. La foto se hizo viral tras la publicación del portal Reporte 100.7 donde se veía a un abuelo en un sillón viendo el partido de la Selección en un TV de vidriera ubicado en calle Pellegrini y Perú. Una imagen que dejó mil reflexiones sobre la situación actual que viven los adultos mayores en el país.

Abuelo entrerriano recibió un TV de regalo Foto: Twitter Frávega

Conocido el hecho, y al correr las horas a través de twitter la empresa de electrodomésticos se puso en contacto con el abuelo de Paraná para regalarle una Tv de 55″ nueva y que pueda ver la final del Mundial 2022.

La historia que conmocionó a todo el país daba a conocer la historia de Don Carlos Bejar de 83 años de edad, nació en la localidad entrerriana de Mansilla, quien tiene una pequeña mercería, en el cruce de las calles Pellegrini y Perú de la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos.

“Lo que menos pensé es que iba a tener tanta repercusión”, contó sorprendido y dió detalles del porqué optó por ver el partido de la Selección frente a Croacia en la vereda, “Porque tiene una pantalla super grande, tiene una ventaja, es como estar en la cancha, Fue para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”.

“Y mi hijo me aconsejó que me lleve un sillón porque es difícil estar dos horas y medio parado. Me llevé el sillón y me senté. Pasó un patrullero y un rato se quedó conmigo, además de dos personas, uno un poco alcoholizado y otro más o menos. Y entre los tres, y el patrullero, vimos el partido y gritamos los goles”, repasó Bejar a El Once , al recordar el pase de la Selección a la final del Mundial de Qatar.

El abuelo Carlos, quien vive a cuatro veredas del local comercial, confesó que además de disfrutar de una pantalla súper grande, no tiene servicio de cablevideo instalado en su casa. Respecto a la reposera Bejar dijo que, “Es el sillón de mi mamá, y me trajo suerte”.

“Tengo gente conocida claro, para mirar el partido en la casa de alguno si quisiera, pero lo disfruto solito”, expresó Don Carlos, admitiendo que muchos de sus amigos ya se fueron.