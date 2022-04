El senador nacional, Alfredo De Angeli, y el diputado provincial, Nicolás Mattiauda, fueron convocados por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, para participar este martes 12 de abril, de un encuentro político para comenzar a trabajar en un programa de gobierno a nivel nacional de cara al 2023.

Tras la cumbre del PRO, Mauricio Macri se refirió al 2023: “Lo más importante es que hay futuro”

En la reunión, en la que también se analizó el presente y futuro del partido y del espacio Juntos por el Cambio, estuvieron presentes ex integrantes del gabinete de Mauricio Macri y legisladores nacionales y provinciales con mandatos actuales y cumplidos, entre otras figuras políticas.

Durante el encuentro de los equipos técnicos del Pro se expusieron lineamientos del proyecto de país para el 2023 en diferentes áreas, y se escucharon las disertaciones del ex canciller, Jorge Faurie; de la ex titular del ENACOM, Silvana Giudici; del ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; del legislador nacional mandato cumplido Eduardo Amadeo, entre otros.