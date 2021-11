Los equipos de vacunación de la Municipalidad planifican el avance de la campaña de inmunización anticovid 19 en Gualeguaychú y contempla los siguientes ejes de trabajo para la semana del 29/11 al 3/12.

Culminación de los esquemas con la segunda dosis focalizando este esfuerzo en mayores de 18 años.

Avanzar en orden decreciente acorde a la edad con el grupo de jóvenes de 12 a 17 años.

Avanzar con las estrategias de abordaje para el grupo de niños y niñas de 3 a 11 años con y sin comorbilidades.

Completar con terceras dosis a inmunosuprimidos y mayores de 50 años con esquema primario de Sinopharm.

Iniciar a partir del miércoles 1/12 la dosis de refuerzo en simultáneo con personal de salud, personas mayores residentes en hogares de larga estancia y mayores de 70 años.

“En nuestra provincia, teniendo en cuenta disponibilidad de dosis, se comenzará con vacunas de plataforma a Vector Viral: Astrazeneca para el grupo de personal de salud y mayores de 70 años, y con primer componente de Sputnik V o Astrazeneca para las personas mayores residentes en hogares de larga estadía según lo indica el plan rector provincial en sus lineamientos” explica Keila Heidenreich Directora de Salud Comunitaria e invita a presentarse de forma espontánea a todas las personas mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna anti covid a iniciar esquema, como así también a las vecinas y vecinos que aún no hayan recibido su segunda dosis y hayan cumplido el intervalo mínimo previsto para cada vacuna entre primer y segunda dosis y no hayan recibido su correspondiente turno o hayan solicitado reprogramación.

Recordamos que los intervalos interdosis se establecieron de la siguiente manera:

Sinopharm desde los 21 días

Sputnik V desde los 21 días.

Pfizer desde los 21 días.

Moderna desde los 28 días.

AstraZeneca desde los 60 días.

También se informa que todos los días se continúa con la aplicación de terceras dosis al grupo de inmunosuprimidos y a los mayores de 50 años que tengan un esquema primario completo con Sinopharm.

Vacunación con turnos:

Día lunes 29/11: - Adolescentes para primer y segunda dosis

Día martes 30/11: - Adolescentes para primer y segunda dosis.

Día miércoles 1/12: - Dosis de refuerzo adulto mayores de 70 (intervalo mínimo de 6 meses entre segunda dosis y refuerzo

Día viernes 3/12: - Dosis de refuerzo adulto mayores de 70 (intervalo mínimo de 6 meses entre segunda dosis y refuerzo).

Se solicita que cada persona pueda acercarse con dni, carnet de vacuna anticovid y carnet de vacunas de calendario regular en caso de poseer. Durante la última semana se realizaron 1229 aplicaciones de vacunas de calendario para personas mayores de edad.