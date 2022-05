El Ministerio de Salud de Entre Ríos procedió en la mañana este martes 24 de mayo a la clausura del “Geriátrico del horror” en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Se trata de un establecimiento gerontológico denunciado por diversas irregularidades. La denuncia la había realizado en varias oportunidades Mabel Van Larqué, ex empleada del lugar.

Clausura de geriátrico en Gualeguaychú Foto: canal 9 litoral

“Empecé el 24 de diciembre del año pasado a limpiar. Nunca vi nada raro cuando empecé. Cuando fue pasando el tiempo, no me gustaron las cosas que veía”, contó Van Larqué, sobre los primeros indicios que la llevaron a la Justicia a advertir por las situaciones.

Según la exempleada, “Los abuelos estaban muy abandonados, sucios, me pedían que los sacara de ahí, Eso me llevó un día a sacar fotos y les prometí que los iba a ayudar, que no dijeran nada, que guardaran ese secreto”, afirmó a Canal Nueve Litoral .

“Estoy un poco nerviosa y al mismo tiempo contenta porque logré lo que quería, que salieran de ese lugar. Que sepan que Mabel nunca los abandonó, fui a pedir ayuda por ellos”, agregó la mujer. En el caso tomó intervención, el Juzgado de Familia y la Defensoría Civil, quienes continuarán con la investigación.