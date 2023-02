Viral: fue a comer a Palermo, pidió un “Fernet viajero” y se lo sirvieron en una botella cortada

Este fin de semana se volvió viral en las redes sociales la experiencia de una usuaria quien salió a comer en el barrio porteño de Palermo y se llevó una sorpresa al pedir la bebida. La joven notó en la carta la opción de “Fernet viajero”, pero nunca pensó que le llegaría servido en una botella cortada.

Como explicó en su momento Lali Espósito en el programa español El Hormiguero, el “viajero” es una preparación del aperitivo en un recipiente desechable para tomar de camino a un boliche. Lo más común es cortar una botella de plástico a la mitad, quemar sus bordes para que queden lisos y armar el trago allí con hielo, gaseosa cola y el fernet de preferencia.

Pidió un fernet viajero y se lo sirvieron en una botella cortada Foto: twitter

Lo que resultó insólito en las redes sociales fue el uso de esta técnica en un salón gastronómico y los usuarios no tardaron en reaccionar.

“Estoy en una cantina en Palermo que te ofrece el fernet viajero en la carta y efectivamente te sirven una botella cortada al medio. ASÍ TE ROBAN EN PALERMO”, exclamó la cuenta @labatipibaok y recibió más de 7.5 mil “me gusta”.

Acompañó su tuit con una imagen del menú donde se lee la opción de “Fernet viajero” junto a otros tragos y una foto de la presentación del trago. Fue cuando los seguidores no dudaron en manifestar sus opiniones tanto a favor como en contra de la idea del bar.

Las opiniones de los usuarios

Entre las cientos de respuestas que recibió se destacaron: “A mi ya me parece antihigiénico para uso propio, ahora ofrecerlo a los clientes es demasiado; andá a saber el origen de esas botellas plásticas”, “Me parece tan válido como vender crema del cielo”, “Basta de esto, al que no le gusta que no consuma. No te obligan a comprarlo” y “Pero tampoco fue engañoso. estas pidiendo un viajero y te lo dieron”.

Se trata de la cantina La Favorita que ofrece variedad de platos y también opciones de merienda postres. En ese sentido, la creadora del tuit original confesó: “Amo el lugar y siempre comemos rico pero lo del viajero de plástico me pareció demasiado”.