Es vegetariana, le sirvieron una feta de queso con tomate como entrada y se volvió viral: “Presos los quiero”

Cada vez son más personas se vuelven vegetarianas o veganas para evitar comer carne o derivados de animales. Pero no todos los restaurantes adaptaron sus cocinas a un tipo de alimentación basado en vegetales y plantas, muchos no logran cumplir con estas dietas y reciben fuertes críticas en redes sociales como fue el caso de un restaurante que se volvió viral en Twitter.

En los últimos días, un usuario compartió la mala experiencia que atrevesó su amiga en el restaurante de un hotel al pedir una opción vegetariana para la entrada. Su sorpresa fue cuando vio en el plato una feta de queso con una rebanada de tomate y un chorrito de aceite de oliva.

Es vegetariana, le sirvieron una feta de queso con tomate de entrada y se volvió viral Foto: Twitter

La escasa porción quedó registrada en una imagen publicada en la red social del pajarito que no tardó en tener un alcance de más de 700 mil usuarios. “Ayer fuimos al restaurante del hotel y a mi amiga vegetariana le dieron de entrada una feta de queso con un tomate que hijos de put*, presos los quiero”, fue el comentario que disparó la cuenta @gonzacarranzaa.

La fotografía recibió cerca de 70 mil “me gusta”, 2 mil retuits y decenas de respuestas de los internautas. La anécdota siguió y el autor del tuit contó la reacción de su amiga ante la situación: “Como nos enseñaron ‘si la vida te da limones, hacé limonada’, mi querida amiga se hizo un sanguchito y se lo comió”.

Las malas experiencias de los usuarios con el menú vegano

Al ver lo ocurrido, muchos seguidores contaron sus propias experiencias con las comidas vegetarianas en restaurantes y lamentaron que aún muchos salones no tienen una buena opción.

“Cumple de 50 de un tio, le pregunto si lle llevo un tupper o algo al restaurant y me dice que no hace falta que pidio un menú vegetariano, el menú vegetariano era arroz blanco con perejil”; “Festejamos el cumpleaños de mi novio en un lugar con un menú con comida vegana, llegamos al lugar y no había comida vegana. Terminé comiendo papas fritas con sal, ni mayonesa porque estaba en la carta pero no en el lugar” y “A mi amiga le dieron lo mismo pero con medio huevo, seguramente fueron al mismo hotel que nosotros”, fueron algunos de los comentarios que recibió.