Pidió una merienda de 5 mil pesos pero no se la cobraron: encontró un gusano en el jugo

Una opción ideal en el verano para pasar la tarde y los días de calor es salir a merendar en pareja y pedir algo rico y fresco para tomar en algún bar pintoresco. Así lo hizo una usuaria de las redes sociales pero no vivió la mejor de las experiencias.

La usuaria @TatuFranchi contó su anécdota en Twitter y sorprendió con lo ocurrido. Según su relato pidió una merienda de 5 mil pesos en una heladería y no se la cobraron, pero lo más llamativo fue el desafortunado motivo.

Merienda en casa Foto: google

“Me sirvieron una merienda de 5 lucas gratis: ¡qué bien! No me cobraron porque encontré un gusano en el jugo de naranja: ¡qué mal!”, fue su posteo que impactó entre los internautas. Ante la reacción de sus seguidores, detalló todo lo ocurrido y contó que se ofreció a solo no pagar la infusión, pero el lugar le regaló todo el pedido.

La mala experiencia de una usuaria al pedir una merienda en un bar Foto: twitter

La mala experiencia durante la merienda en un bar

“La verdad me dio lástima la moza pero ya 1. No me sirvieron lo que pedí. 2. Me trajeron algo feo feo y 3. El colmo fue encontrar el gusano. No quería pagar el jugo, y me ofrecieron no pagar nada, como corresponde. Igual sí, es incómodo”, confesó en otro post.

En comunicación con Vía País, la usuaria reveló que se trató de una merienda con su pareja que incluyó tostados de jamón y queso, un licuado de banana, medialunas de jamón y queso y un submarino, además del jugo en cuestión. Además aseguró que no visitará más el establecimiento por su mala experiencia pese a la actitud del lugar de no cobrarle la consumición.

Todo ocurrió en un local de comida del Shopping Las Toscas de Canning en el Gran Buenos Aires. Su historia despertó la reacción de usuarios que comentaron su post: “NOOO mi peor pesadilla, entre el asco y la vergüenza de decirle ‘che tiene esto’ la pasaría muy mal”, “El gusano es proteina: que bien premio doble” y “Uh que rico”.