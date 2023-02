Su hijo de 6 años pidió más de 1000 dólares en comida por una aplicación y se volvió viral

En estos últimos días en las redes se volvió viral la historia de un nene de seis años quien pidió 1500 dólares en comida a través de una aplicación y la increíble sorpresa que se llevó su papá al descubrirlo.

Se trata de la travesura del pequeño Little Mason Stonehouse en los Estados Unidos. Mientras jugaba con el celular de su papá abrió una app de dellivery y comenzó a hacer grandes pedidos a diferentes restaurantes. Al poco tiempo, los deliveries comenzaron a acumularse en la puerta de su hogar.

Su hijo de 6 años pidió más de 1000 dólares en comida por una app Foto: captura video

El padre del nene, Keith Stonehouse, reveló lo sucedido a través de un video publicado en facebook que no tardó en convertirse viral. El hombre detalló que todo ocurrió cuando su hijo agarró el smartphone antes de irse a dormir.

En los pedidos, Little Mason incluyó una pizza por 500 dólares, 183 camarones gigantes y más delicias como helado que en total alcanzaron los 1500 dólares. “Imagínense mi sorpresa cuando un repartidor tras otro aparecieron anoche dejando comida en mi puerta...”, expresó el hombre.

Su hijo de 6 años pidió más de 1000 dólares en comida por una app Foto: captura video

“¿Qué demonios está pasando?”, se preguntó y en comunicación con Good Morning America detalló: “Miré mi teléfono y, de repente, vi... seguían viniendo y viniendo”. “Coche tras coche. Los autos entraban en el camino de entrada mientras otros salían”, insistió.

Tantas fueron las órdenes que salieron desde la aplicación Grubhub y en tan diferentes restaurantes que el banco de la tarjeta de crédito envío una alerta por posible fraude y canceló una de las compras de pizza por 349 dólares.

Su hijo de 6 años pidió más de 1000 dólares en comida por una app Foto: captura video

La reacción del padre al ver los pedidos por más de 1000 dólares

“Mientras se entregaba toda la comida y descubrí lo que sucedió, fui a hablar con Mason sobre lo que hizo. Estaba tratando de explicarle que eso no era bueno y levanta la mano y me detiene y dice: ‘papá, ¿ya llegaron las pizzas de pepperoni?’ tuve que salir de la habitación. No sabía si enojarme o reírme”, confeó el padre.

En la publicación de Facebook el hombre bromeó: “Si tiene hambre y está de humor para 5 órdenes de camarones gigantes, ensalada, hojas de parra, arroz, 3 anís, varias órdenes de papas fritas con ají y queso, sándwiches de pollo con shawarma y un con montón de helado: pase por aquí”.

Al mismo tiempo contó que el nene perdió algunos privilegios sobre el uso del celular y reveló que usó su alcancía con los ahorros para pagar parte de los pedidos.