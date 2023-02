Cuál es la comida favorita de Natalia Oreiro y cómo hacerla

Por decisión personal Natalia Oreiro decidió dejar de comer carne, pero luego dio un paso más allá en su tipo de alimentación y optó hace más de 20 años por una dieta ovolactovegetariana, por lo que sus comidas no llevan ningún derivado animal.

Sin embargo reconoció que en la heladera de su hogar suele haber variedad de ingredientes y que en su casa se preparan dos comidas ya que su hijo Merlín Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Mollo, sí come carne y pescado.

Natalia Oreiro y su hijo Merlín Atahualpa Foto: Google

“Yo no y no se lo cocino tampoco porque me da mucha impresión, pero respeto lo que quiera comer cada uno”, reconoció la también conductora en su visita a MasterChef Celebrity tiempo atrás. Así mismo reveló cuál es su punto débil con la comida: el chocolate y las harinas.

Al mismo tiempo contó que lo que más le gusta cocinar es la pastelería pero detalló que su comida favorita es la lasagna vegetariana, junto con el sushi vegetariano y el arroz yamaní en todas sus versiones.

Cómo hacer lasagna vegetariana, la favorita de Natalia Oreiro

Esta pasta requiere de varios pasos para su elaboración pero el resultado final vale la pena sin dudas. Las opciones del relleno pueden variar según los gustos personales, pero esta es la versión más clásica.

Lasagna vegetariana, la favorita de Natalia Oreiro Foto: web

Ingredientes

Placas de lasaña

1 cebolla grande

1 calabacín

1 berenjena

2 zanahorias

200 gr de brócoli

200 ml de salsa de tomate

Queso para rallar

Orégano

Aceite y sal

Para la salsa bechamel

2 vasos de leche

2 cucharadas de harina

3 cucharadas de manteca

Sal a gusto

Especias al gusto (nuez moscada, pimienta, orégano, etc)

Preparación