Todavía está lejos de superar al mate, pero el café ha sabido ganar terreno en Argentina, especialmente en los últimos años. Tanto ha sido el aumento en el interés por esta bebida, que las cafeterías de especialidad se han multiplicado por todo CABA y las personas quieren saber más sobre lo que hay detrás de esta bebida.

El café es una bebida caliente que se obtiene de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto, un arbusto que crece principalmente en climas tropicales. Esta es una de las bebidas más populares del mundo, consumida por millones de personas al día y que se puede preparar de muchas maneras.

El boom del café de especialidad

Teniendo en cuenta el gran interés que esta bebida amarga y con aroma tiene, Vía País entrevistó a las personas detrás de “Club de café”, una venta por suscripción de este producto de especialidad.

“Sin duda, en Argentina hay mayor interés en el café. Hace más de una década que esa inquietud viene creciendo y siendo cada vez más cubierta por cafeterías de especialidad, que elevan la vara en cuanto a la calidad del café”, explica Martín.

Son argentinos, crearon una suscripción de café de especialidad y enseñan cómo preparar el mejor Foto: @somosclubdecafe

Es que el interés por conocer el origen de cada producto, cómo se realizó y hasta las notas que contiene demuestra que el café pasó de ser esa bebida para la merienda a toda una ceremonia. “Hay mayor demanda del consumidor por la propia experiencia de tomar un café rico, pero además que se preocupa por la calidad de su alimentación y prefiere opciones naturales”, señala.

Al mejor estilo de un club literario, donde cada mes se recibe un libro y se aprenden algunos detalles sobre la elección, decidieron emprender con esta venta por suscripción en el año 2019. “Veníamos de hacer otras experiencias vinculadas al café de especialidad. Nos conocimos en estas actividades y charlando, nos dimos cuenta de que a los tres nos preguntaban cuál era el mejor café en ese momento para comprar o la cafetería ideal para ir, entonces dijimos, por qué no traducimos estos consejos que damos en una propuesta: el Club te presenta y te hace conocer cuáles son los mejores cafés”, señala.

Sobre el método de elección de cada café para el envío mensual, Dalla Zorza asegura: “La selección es rotativa. Esto significa que cada una de las entregas es única y diferente a la anterior. Empezamos a especializarnos en el conocimiento y la elección del grano. Actualmente, hacemos el proceso completo: seleccionamos el café verde, lo tostamos, lo catamos y le trabajamos el perfil en conjunto con el maestro tostador. De esta manera hacemos llegar cafés de diferentes países, pero también de distintas regiones de un mismo país productor, con diversos procesamientos y perfiles de tueste”, agrega. Es que esto se nota en los detalles que acompañan al producto, donde no solo se describe el lugar de procedencia del café, sino datos claves y hasta una playlist de música para disfrutarlo en casa.

Café de especialidad: de cero a experto

Es normal encontrar el mismo cartel en diferentes cafeterías que aseguran ser de especialidad, pero ¿qué significa esto? Se le llama así al café de alta calidad, de acuerdo a estándares internacionales. Es que, según la Asociación de Café de Especialidad (SCA), un café debe obtener al menos 80 puntos sobre 100 en una evaluación realizada por un catador certificado para obtener la categoría de especialidad. Esta evaluación abarca la calidad del grano en su estado verde, sus atributos sensoriales y su perfil de sabor final en la taza.

Sin embargo, si lo que se busca es aventurarse en este mundo del café, una suscripción es ese primer pazo para dar, ya que, según señala el especialista, “todo el mundo tiene ‘experiencia’ tomando café, porque ¿quién no ha probado café alguna vez?”.

“No hace falta tener algún tipo de conocimiento previo. Nosotros queremos dar a conocer al producto en su complejidad, justamente a las personas que por ahí no están tan involucradas, en el sentido de contarles de dónde viene y cuáles son todos los procesos que hacen del café uno de especialidad. La trazabilidad del grano, desde que se cultiva hasta que finalmente llega empaquetado a la casa de cada uno”, indica.

Otro de los mitos que se suele tener sobre el café es que se necesita de una costosa y complicada cafetera para poder preparar uno bueno. Pero, desde el Club de Café, aseguran que no.

“Nosotros generamos dos líneas de suscripción, una estándar para personas que quizá recién se están involucrando, que no tienen tanto conocimiento o que no tienen equipamiento en sus casas, que quieren hacerse un buen café y ya. También tenemos otra línea más avanzada, para personas que sí tienen un poco más de experiencia o tienen algunas máquinas más sofisticadas, o les gusta mucho hacer café filtrado, entonces reciben granos con mayores sutilezas”.

Por supuesto que a mejor equipamiento, mayores posibilidades de apreciar las distintas sutilezas de cada uno de los cafés, pero desde el emprendimiento señalan que la falta de ello no es una barrera. “Lo que es importante son las ganas de aprender, de mejorar sus técnicas, y que la persona esté abierta a conocer”, reflexiona.

Es que muchas veces no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, especialmente si no conocemos la diferencia entre un café torrado (con azúcar agregada al momento de tostar) y uno que no lo es. “El Club promueve esa conciencia de lo que estamos consumiendo, que es un producto natural sin azúcar agregada, y que por el cuidado que recibe, destila notas aromáticas y sutilezas sensitivas”, reflexiona.

Al consultarle a Dalla Zorza, por ese consejo clave para lograr un café inolvidable, dio algunos tips que seguro calará profundo en cualquier amante del café: salir de la zona de confort y probar nuevos estilos.

“Hay que buscar relajar las costumbres que se tienen adoptadas de la forma tradicional de tomar café porque descubrimos que se puede preparar de muchas formas distintas y con muchos métodos. Aspectos como las diversas temperaturas, tomar café frío incluso, los distintos niveles de intensidad, cada uno es una forma válida que expande las posibilidades de tomar café tal como las teníamos asimiladas hasta ahora y ahí es donde está la riqueza de apreciarlo en todo su esplendor”, señala.

Emprender en tiempos difíciles

Emprender en Argentina no es fácil y más cuando el producto es importado, como lo es el café. “La mayor problemática radica en que es un producto que, por las condiciones naturales que precisa para su crecimiento, no se cultiva en nuestro país. Se importa de los países productores del mundo, y como tal, está sujeto a la variación de la cotización internacional del grano y del precio de la divisa a nivel local. Por lo tanto, los saltos cambiaros producen variaciones bruscas en el precio interno”.

“Hay periodos en los que ingresa mayor variedad y hay otros en los que esa variedad se reduce. Hay momentos en los que ingresan cafés de productores más lejanos, como los africanos y asiáticos, y hay momentos en los que ingresan solo de los sudamericanos, tanto por la dinámica internacional como del mercado interno”, explica.