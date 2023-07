Cuánto sale un café en la cafetería de Cande Molfese en Palermo: 100% vegetariana y gluten free

Con una variada trayectoria en los medios, Cande Molfese decidió explorar otros desafíos. Fue así como se volvió una empresaria al inaugurar su propia cafetería e involucrarse en el mundo barista.

Hace poco más de un año, la actriz abrió las puertas de su salón en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires con una particularidad: el menú es 100% vegetariano. La joven de 32 años dejó de comer carne hace poco más de 6 años y optó por trasladar su estilo de vida en su local situado en Palermo.

Así es la cafetería 100% vegetariana y gluten free de Cande Molfese en Palermo Foto: Instagram/borjacafe

El emprendimiento se trata de una franquicia de una marca ya establecida en Buenos Aires, pero al estar bajo la administración de la artista, su propuesta fue adaptar todas las opciones de la carta para incluir platos libres de todo tipo de carnes con opciones también vegetarianas y sin gluten, para las personas celíacas.

El salón se encuentra en República de la India 2895 y recibe clientes desde junio del 2022. Allí se pueden “encontrar espacios para trabajar, para sentarse a leer, para compartir con amigues”, detalló Cande y lo definió como “un lugar super ameno y cálido”.

Así es la cafetería 100% vegetariana y gluten free de Cande Molfese en Palermo Foto: Instagram/candemolfese

La ambientación del lugar es de concepto abierto y minimalista con estilo nórdico donde predomina el blanco y los detalles en madera cruda. La presentación de los platos es simple y delicada.

Qué se puede pedir en la cafetería de Cande Molfese

Borja Specialty Coffee es el nombre de la cafetería de Cande Molfese y entre las opciones de comidas para pedir se puede encontrar desayunos y meriendas tradicionales como tostado de masa madre, palta, cherrys, ciboulette por 2.300 pesos, o bowl de chía pudding, frutas de estación, granola casera, miel por 1900.

Así es la cafetería 100% vegetariana y gluten free de Cande Molfese en Palermo Foto: Instagram/borjacafe

También hay las clásicas medialunas por 300 pesos cada una, croissant de hojaldre por 700 o alfajores de matcha por 420 pesos. También se puede pedir café latte por 1.100 pesos o un capuccino por 850.

Cande Molfese cumplió su sueño de abrir una cafetería

Antes de su inauguración, la ex “Violetta” compartió un adelanto en sus redes sociales sobre el proyecto que tenía encaminado y reveló: “Es algo que vengo soñando y deseando hace muchos años y no me animaba a concretarlo. Es un sueño que viene hace mucho tiempo y ni yo caigo que esto está pasando”.

“Yo conecto mucho con la comida, me da muchísimo placer, también conecto mucho con el café, para mí genera momentos. Espero que se lleven un lindo momento, un lindo encuentro con otras personas que estén compartiendo o con ustedes mismos”, expresó.