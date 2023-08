Tras su desembarco en YouTube hace más de una década, Paulina Cocina supo conquistar todas las plataformas con sus recetas y tips. Esta semana, compartió en Instagram sus recomendaciones para hacer pasta y enumeró las 5 cosas que no hay que hacer.

La influencer gastronómica se ganó el amor de los usuarios con sus videos gracias a su humor, su forma de explicar los paso a paso y la practicidad de sus preparaciones. Así fue cómo llegó de YouTube a tener perfiles también en Twitter y TikTok donde enseña tips, sube memes y virales de Internet relacionados a la comida.

Los 5 NO de Paulina Cocina a la hora de hacer pastas Foto: Instagram/PaulinaCocina

Sus publicaciones reciben miles de “me gusta”, comentarios y cientos de reproducciones de parte de sus 3.6 millones de seguidores. “El gran problema es que todavía no me seguís y yo solo te tiro la posta”, sostuvo en el post.

Los NO de Paulina Cocina para hacer pasta

La chef enumeró una serie de consejos a tener en cuenta al momento de cocinar todo tipo de pasta ya sea fresca o seca, rellenas o simples. En ese sentido, exclamó: “No hagas estas 5 cosas si querés que la pasta te salga bien” y derribó algunos mitos de la cocina.

1. No poner poca agua. “La pasta se cuece en mucha agua, abundante. Cuando más abundante, mejor”, precisó Paulina.

2. No poner la sal después de la cocción, ponerla durante. “La pasta se hidrata en el agua, esa agua tiene que estar salada para que la pasta quede sabrosa, si no queda sosa y con la sal por arriba”, explicó.

3. No meter aceite en la cocción. “Para que no se pegue es mito. Es mentira eso, va a quedar chiclosa y no se le va a pegar la salsa”.

4. No pasar la pasta por agua fría para cortar la cocción. “Eso es un mito. No se hace eso”, remarcó.

5. No dejar la pasta. “Comé la pasta inmediatamente”.