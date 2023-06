La inesperada decisión del jurado de MasterChef que cambió las reglas del juego

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef con un desafío muy particular: los participantes debieron preparar unas costillas de cordero para cautivar a Damían Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Pero los jurados sorprendieron con una impensada decisión que cambió las reglas de la competencia.

Tras probar las cinco preparaciones de todos los competidores, los chefs debatieron la difícil tarea de elegir quién sería eliminado las cocinas más famosas del país para siempre. Sin embargo, los expertos gastronómicos coincidieron que todas las elaboraciones de noche cumplían con las expectativas y habían superado la prueba.

El plato que presentó Silvana Foto: Telefe

Fue así como al momento de deliberar llamar a todos los participantes al frente para revelar la noticia que lo cambió todo. Después de elegir la comida de Aquiles González Sviatschi como el mejor plato, quedaron para el final los dos con pequeñas fallas, es decir, el de Silvana Díaz y Daniela Kompel.

“No tuvieron un desafío fácil, y la verdad fue una sorpresa. Siempre fue nuestro sueño tener muchos platos muy benos y que sea difícil elegir, por más que en este caso sea una eliminación”, reconoció Germán. A su turno, Betular se dirigió directamente hacia la peluquera oriunda de Merlo e indicó: “Para nosotros hoy fue una noche increíble con muchos sabores”.

El plato que presentó Daniela Foto: Telefe

Y reveló: “Así que tomamos la decisión de que vos también pases a la próxima semana”. Así, este domingo no hubo ningún eliminado en MasterChef por primerva vez en la temporada y a partir de este lunes todos los participantes continuarán en la competencia.

La reacción de Silvana

Al principio, la ama de casa sintió que ya había cumplido su ciclo en el certamen y se dio por perdida. De todas formas al conocer la determinación del jurado no pudo evitar qubrarse de la emoción. “¡Me van a matar! Me emociona mucho estar en este lugar. No me lo imaginaba para nada”, reconoció.