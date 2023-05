Ingredientes exóticos y “asalto de sabores”: cuáles fueron los mejores platos en MasterChef

Este domingo se vivió en MasterChef una nueva gala de eliminación, donde uno de los participantes debió despedirse de las cocinas más famosas del país. Pero también hubo platos que se destacaron y lograron permanecer una semana más en el certamen de Telefe.

La consigna dada por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis fue elaborar una receta con “ingredientes desconocidos”, por lo que las preparaciones exóticas fueron las protagonistas de la velada. El jurado valoró también la calidad de los sabores y los emplatados.

Los dos platos más sobresalientes de la prueba fueron los de Estefanía y Candelaria, quienes presentaron una milanesa de molleja con galette de papas ñame y ensalada de kale y mollejas fritas con salsa de guayaba y shiitake grillados, respectivamente.

Estefanía y Candelaria Foto: captura video

“Estoy muy contento de que hayas podido recalcular. La salsa de yogurt, la salsa de guayaba, la milanesa de molleja… espectacular, muy buen plato”, fue la devolución de Damián a la trabajadora de comunicación y prensa. También recibió elogios de Donato: “Debo decir que personalmente es una de las mejores presentaciones que he visto en el certamen. Hay mucha textura en el crocante de la papa, la milanesa. El kale parece una decoración si tuviera que decirte alguna cosita”.

El plato de Estefanía Foto: captura video

En cuanto que para Germán fueron “dos mundos irreconciliables” y valoró: “Una galette dedicada y prolija con una milanesa arriba, pero después cuando lo probé estaba perfecto. Trataste muy bien la guayaba. Es por ahí”.

En cuanto al plato de Candelaria también recibió buenas críticas de parte del chef: “Me emocionó tu plato y también tu evolución. Son sabores sin timidez y al 100%, me encanta el camino por el que venís”.

El plato de Candelaria Foto: captura video

El experto pastelero aseguró que “el plato tiene que ver mucho en la estética y ese es un punto a mejorar en varios. Los sabores están muy bien. Los que habían puesto una hamburguesería alternativa hoy pusieron un restaurante muy moderno”.

A su tiempo, el cocinero italiano destacó: ”Estamos en frente de un plato muy completo acá. Un asalto de sabores, en serio, hay de todo. Crocante, frito, me encantó la porción de la molleja, el kale, hay varias sensaciones. Está muy bien logrado todo”.

Quién fue el eliminado de MasterChef

No todos los participantes lograron superar la prueba y el eliminado de la quinta semana fue Agustín Sampietro con sus mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus. El participante quedó en un mano a mano con Rodolfo, pero esta vez le tocó despedirse de la competencia.

“No me quería ir, pero me estaba quedando atrás, así que es justo que hoy me vaya. Y ahora a volver a cocinar para la familia, que por momentos son un poco más exigentes que estos tres”, fueron sus divertidas palabras de despedida.