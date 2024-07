Infaltable en la cocina: este es el condimento que ayuda a regular la glucosa en sangre

Controlar los niveles de azúcar en sangre es crucial para mantener una vida saludable. En este contexto, un condimento común en nuestras cocinas, la canela, ganó relevancia por su capacidad para ayudar a regular la glucosa en sangre.

Qué efectos tiene la canela sobre la glucosa

La canela es una especia aromática que se deriva de la corteza de varias especies de árboles del género Cinnamomum. Los expertos destacan su capacidad para imitar los efectos de la insulina y aumentar el transporte de glucosa a las células.

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, la canela no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que también reduce los niveles de azúcar en sangre. En un experimento publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, siete hombres demostraron una mayor sensibilidad a la insulina después de consumir canela, efecto que duró hasta 12 horas.

Canela. Foto: Canva

La Dra. Marta González, endocrinóloga y especialista en diabetes, explica: “La canela contiene compuestos bioactivos que pueden reducir la resistencia a la insulina, lo cual es crucial para pacientes con prediabetes o diabetes tipo 2″. Sin embargo, advierte que es importante consultar con un médico antes de incorporarla regularmente en la dieta, especialmente para personas con enfermedades hepáticas o aquellas que ya están bajo tratamiento médico.

Cómo incorporar la canela en la dieta

Algunas investigaciones sugirieron diferentes formas de consumir la canela para aprovechar sus beneficios. Un estudio publicado en los Annals of Family Medicine analizó a 543 personas con diabetes tipo 2 y encontró que consumir canela en ayunas se asoció con una disminución promedio de más de 24 mg/dL en los niveles de glucosa.

Espolvorarlo en avena es una buena opción para incorporarla. Foto: Canva

La nutricionista Ana Pérez recomienda: “Una manera efectiva de incorporar la canela es añadir media cucharadita a un vaso de agua tibia en la mañana, o espolvorearla sobre frutas, yogur o avena. Sin embargo, siempre es vital recordar que la canela debe ser parte de una dieta equilibrada y no un reemplazo de tratamientos médicos”.

La manzana hace una buena combinación con la canela. Foto: Canva

Las recomendaciones de los expertos sobre la incorporación de la canela en la dieta

Aunque la canela es generalmente segura para la mayoría de las personas, es fundamental tener en cuenta ciertas precauciones. La Clínica Mayo advierte que en individuos con enfermedad hepática, el consumo excesivo de canela puede ser perjudicial. Además, en personas sanas, niveles demasiado bajos de azúcar también pueden causar problemas de salud.

El Dr. Carlos López, investigador en nutrición, comenta: “La canela tiene un potencial considerable, pero es crucial entender que ningún alimento es una cura milagrosa. La mejor estrategia es combinar una dieta balanceada, ejercicio regular y atención médica continua.”

En conclusión, la canela es un condimento valioso que puede contribuir a la regulación de los niveles de azúcar en sangre, siempre y cuando se utilice de manera adecuada y bajo supervisión médica. Su incorporación en la dieta debe ser complementaria a un estilo de vida saludable y tratamientos médicos adecuados.