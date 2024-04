Este es el vino preferido de Susana Gimenez y ¡cuesta una fortuna!

Se sabe que a Susana Giménez le gusta darse los gustos en vida. Tras décadas de trabajo -primero en pasarelas y luego en cine, teatro y televisión- ha amasado una pequeña fortuna cuyos activos incluyen mansiones en Barrio Parque, Uruguay y Miami, además de autos y camionetas de alta gama, joyas, ropa, zapatos y más. Ahora, se supo que otro de los placeres en los que no escatima es en el vino.

En una entrevista que Susana dio a Migue Granados en su programa de streaming Soñé que volaba (Olga TV), la rubia contó cuál es su vino favorito. El Montchenot, fue su contundente respuesta. Perteneciente a Bodegas López, es una popular etiqueta presente en restaurantes, vinotecas y supermercados desde hace casi 60 años. “Pero ese es un vino… normal”, acotó con timidez el entrevistador.

Ségún reza en la web de la Bodega López, el Montchenot está “elaborado con uvas provenientes de nuestra finca La Marthita, de antiguos viñedos plantados en 1940. El corte que conforma este vino corresponde a las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec, con predominio de la primera”. En la actualidad su precio en el mercado ronda los $250.000.-

Vinos Montchenot. Foto: captura

Desde su fundación en 1898, Bodegas López representa un caso excepcional dentro de la industria vitivinícola argentina. Hoy continúa en manos de la familia fundadora, quinta generación, labrando una historia desde el trabajo, amor al detalle y pasión por los grandes vinos.

Las elecciones de Susana Giménez

“A mí me fascina”, confesó Susana y contó que su amigo Marcelo Tinelli suele proponerle que tome alguno de Vega Sicilia, bodega icónica española, sinónimo de lujo y precios exorbitantes.

“A mí por lo caro no me importa”, argumentó la conductora, y explicó que para ella paladar mata “deber ser”. El tema es que devaluación y crisis económica mediante, su vino preferido aunque popular en su distribución ya no lo es en su precio.