El error imperdonable de Antonio que lo dejó afuera de las cocinas de MasterChef

Este domingo se vivió la última eliminación en las cocinas de MasterChef y fue Antonio López quien se despidió de la competencia culinaria en las instancias finales. El participante oriundo de Salta no logró convencer a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular con su plato.

El joven estudiante de enfermería no llegó a cumplir con el desafío de hacer un shawarma de girgolas en 70 minutos. El jurado decidió que su preparación fue la peor de la noche y le valió su salida del programa, por lo que se convirtió en el último eliminado de la competencia.

Antonio fue el último eliminado de MasterChef 2023. Foto: Captura Telefe

Este luner comenzó la cuenta regresiva rumbo a la gran final y pronto se conocerá quién será el gran ganador o ganadora de esta tercera temporada que se definirá entre Estefanía Herlein, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón.

Antonio elaboró una shawarma de hongos en pan pita con salsa yasgua y babaganush, que tuvo varios inconvenientes. “La shawarma está bien, pero tiene un tema de sal. No sé si es la marinada del hongo, si es el babaganush o no termino de definir que es lo que está salado”, marcó Betular.

“Me da una sensación de plato más callejero, la salsa está correcta, pero no le siento los hongos”, indicó Donato, mientras que Martitegui evaluó: “Te vi muy motivado, con muchas ganas. La shawarma está espectacular, a lo sumo le falta un poco de cocción. Me parece que podrías haber esperado un poco más, y esos 10 minutos hubieran cambiado todo”.

El último adiós de Antonio en las cocinas de MasterChef

Es la segunda vez que Antonio se retira por la puerta grande del estudio de MasterChef, ya que semanas atrás fue eliminado, pero logró reingresar gracias al repechaje. Esta vez ya no podrá regresar y quedo sin posibilidad de disputar la final, sin embargo, su reflexión acerca del certamen fue positiva: “Terminó esto para mí”.

“Me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar. Sacó de mí algo que ni yo conocía, me voy 100 por ciento cambiado. Yo ya cumplí un sueño”, reconoció notablemente conmovido.