Día Internacional del Cóctel: 6 propuestas para festejar con un trago en la mano

Happy hours extendidos, 2x1 en tragos, cócteles de edición limitada y más son algunas de las propuestas en los espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires que se suman este sábado 13 de mayo en el Día Internacional del Cóctel.

Todos los bares para festejar el Día Internacional del Cóctel

Día Internacional del Cóctel Foto: Prensa Gastronomique

Mercado de los carruajes

Con happy hour en cócteles con whisky y un DJ en vivo, el local de Vico Wine Bar ubicado en el Mercado de los Carruajes ( Leandro N. Alem 852, Retiro) festejará con promociones especiales a un precio de $1600 durante todo el día.

Las opciones serán: Old Fashioned, Boulevardier, New York Sour y Highball. Para disfrutar durante el after office, a partir de las 17, la terraza estará musicalizada por un Live Set a cargo del DJ Dani Pacheco.

Día Internacional del Cóctel Foto: Prensa Gastronomique

Punto Mona

La reconocida Mona Gallosi está al mando de este restobar de Chacarita (Fraga 93) que combina cócteles de autor con tapas de impronta cosmopolita. Para celebrar el día, propone un 2x1 durante toda la noche en el trago de autor King King, elaborado con vodka Pan, espumoso Chandon Extra Brut, moras, sauco y lima.

De sabor equilibrado, levemente dulce y con notas florales y frutales, está inspirado en el libro Teoría King Kong de Virgine Despentes.

Día Internacional del Cóctel Foto: Prensa Gastronomique

Enero

Este restaurante de la Costanera porteña (Av. Rafael Obligado 7180) de ambiente selvático y amplia vista al río ofrecerá el sábado un No Tan Fashioned del head bartender Emilio Torres inspirado en el clásico Old Fashioned.

Con whisky Wild Turkey 81, óleo de cítricos, bitter de chocolate y naranja deshidratada por $2.300. Con un sabor más sutil y aromático que su versión original, es ideal para deleitarse durante la temporada fría.

Día Internacional del Cóctel Foto: Prensa Gastronomique

Gourmand food

De 17 a 20, el Wine Bar de Gourmand Food Hall (Posadas 1245, Retiro), ofrecerá un 50 por ciento de descuento en todos los cocktails de la carta para hacer un after office de alto vuelo. Entre sus opciones, elaboradas con destilados de primera línea, se destacan el Lillet Rosé, que lleva vermouth Lillet Rosé, agua tónica, pomelo y tomillo; y el Malfy Basílico, que combina gin Malfy Rosa, limón, almíbar simple, albahaca y soda.

Buenos Aires verde

El chef Mauro Massimino propone una amplia variedad de recetas vegetarianas, veganas y raw (sin cocción) que, este sábado, se podrán disfrutar con un cocktail exclusivo, orgánico y natural, ideado en línea con la filosofía saludable y consciente del restorán (ubicado en Gorriti 5657, Palermo).

El mismo se compone de sake (fermento de arroz), frutos rojos, leche de coco, azúcar integral orgánica y vainilla natural.

Club de la Birra

En las sedes de Caballito y San Isidro del bar (Av. Pedro Goyena 60; y Av. Márquez y Av. Fleming) entre las 17 y las 20 del sábado habrá un 2x1 en los cócteles más pedidos de la barra, como el Pink Tonic (Gin Tonic Faisán con frutos rojos y pétalos de rosa), el Tinto de Verano Pedro el Rojo; Fernet con Cola y Campari, entre otros.