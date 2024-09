Cuál es el tubérculo que protege contra enfermedades crónicas y previene el estreñimiento

Entre la vasta cantidad de verduras y frutas, se encuentra un tubérculo conocido por su sabor dulce y su textura suave, que no solo es un ingrediente versátil en la cocina, sino que también destaca por su perfil nutritivo excepcional. Rica en vitaminas A y C, fibra dietética y antioxidantes, la batata contribuye a la salud ocular, fortalece el sistema inmunológico y promueve una digestión saludable. Con estos atributos, este alimento no solo enriquece nuestras comidas, sino que también apoya el bienestar general.

La batata, con vitamina A, C y E, brinda grandes beneficios a la salud.

Cuáles son los beneficios de la batata

Desde Mejor Con Salud, destacan los principales beneficios de este tubérculo:

Es beneficioso para el corazón gracias a sus compuestos como fibra, carbohidratos complejos, carotenos y antocianinas, que poseen propiedades cardioprotectoras y antiinflamatorias, según la revista Molecules . Además, la Asociación Americana del Corazón recomienda aumentar la ingesta de potasio, presente en la batata, para mantener la presión arterial en niveles saludables, lo cual es favorable para la salud cardíaca a largo plazo.

La batata ofrece un excelente aporte energético debido a su alto contenido en hidratos de carbono, especialmente en forma de carbohidratos complejos. Estos carbohidratos proporcionan una energía más duradera al digerirse lentamente. Además, a diferencia de alimentos como el pan, el arroz o la pasta blancos, la batata también está enriquecida con una buena cantidad de vitaminas y minerales, lo que potencia sus beneficios nutricionales.

La batata es beneficiosa para la visión, según la American Optometric Association, gracias a su contenido de vitamina A, esencial para la visión nocturna y la salud ocular. También aporta vitamina C, vitamina E, zeaxantina y luteína, que protegen los ojos contra la oxidación y ayudan a reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad.

El consumo regular de batatas puede ayudar a proteger contra enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, problemas cognitivos y enfermedades cardiovasculares, gracias a su alto contenido de antioxidantes. Según un artículo en Antioxidants , estos compuestos son cruciales para combatir el estrés oxidativo, que puede dañar las células y promover la inflamación, contribuyendo así al desarrollo de enfermedades crónicas y al envejecimiento prematuro.

La batata es beneficiosa para prevenir el estreñimiento, especialmente para quienes tienen un tránsito intestinal irregular. Según la Clínica Mayo , su contenido de fibra insoluble incrementa el volumen de las heces y facilita su paso por el intestino, lo que también puede reducir el riesgo de hemorroides y divertículos.

La batata es beneficiosa para la microbiota intestinal debido a su alto contenido de fibra dietética, que actúa como una importante fuente de energía para las bacterias intestinales. Esta fibra, que no se digiere en el estómago y llega intacta al colon, es fermentada por la microbiota, produciendo moléculas como el ácido butírico, un ácido graso de cadena corta con propiedades antiinflamatorias.

Cómo se puede preparar la batata

Las batatas se pueden cocinar de diversas maneras: asadas, hervidas, en la parrilla. Algunas de las recetas más comunes son las siguientes:

Batatas fritas: Cortar las batatas en tiras o rodajas finas, y freírlas en aceite caliente hasta que estén crujientes y doradas. También se puede cocinar batatas fritas al horno para una versión más saludable.

Puré de batatas: Después de hervir las batatas, se puede hacer un puré agregando un poco de mantequilla, leche o crema, y sazonar al gusto. La opción de añadir especias como canela o nuez moscada le da un toque extra.