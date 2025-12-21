Cómo hacer papas con vitel toné: la original receta de Armando Esquivel para innovar en estas Fiestas

La mesa de Navidad siempre tiene sus fijos: el vitel toné, las ensaladas frías y alguna guarnición rendidora. Pero cada tanto aparece una receta que mezcla tradición con un poco de atrevimiento y se roba todas las miradas. Eso pasa con las papas de vitel toné, una idea simple que transforma el clásico italiano en una versión más relajada, ideal para compartir.

La propuesta se volvió viral de la mano de Armando Esquivel porque parte de algo que a todos nos gusta: las papas bien doradas. En lugar de servir el vitel toné como plato principal, acá la salsa se convierte en protagonista y acompaña papas crocantes por fuera y tiernas por dentro. El resultado es una preparación distinta, fácil y perfecta para sumar a la mesa sin complicarse.

La combinación perfecta para los amantes de las papas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer papas de vitel toné

Papas grandes, cantidad necesaria

Sal y pimienta

Aceite de oliva o aceite neutro

Para la salsa de vitel toné:

200 g de atún en lata

1 cucharada de alcaparras

1 anchoa

Jugo de medio limón

1 cucharada grande de mayonesa

200 ml de crema para cocinar

Así quedan las papas.

Paso a paso, cómo preparar papas de vitel toné

Lavá bien las papas y cortalas en cuartos o cubos grandes. Hervilas en abundante agua con sal durante 10 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Escurrilas y colocalas en un bol. Condimentá con sal y pimienta y agitá el bol para que la superficie quede rugosa. Llevá las papas a una placa con aceite y horneá a horno fuerte hasta que estén bien doradas, dándolas vuelta a mitad de cocción. Mientras tanto, prepará la salsa. Colocá el atún, las alcaparras, la anchoa, el jugo de limón y la mayonesa en un vaso de mixer. Procesá e incorporá la crema de a poco hasta lograr una salsa suave y cremosa. Probá y ajustá sal si hace falta. Serví las papas calientes o tibias con la salsa por encima o al costado.

Estas papas de vitel toné demuestran que los clásicos no se rompen, se reinventan. Son fáciles, riquísimas y tienen ese guiño navideño que las hace ideales para sorprender sin salirte de lo conocido.