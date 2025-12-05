Pan dulce, turrones y macarons: cómo es la colección especial que vende Damián Betular en su pastelería para Navidad 2025

El pan dulce que ofrece Betular Pâtisserie viene en formato grande, de 750 gramos, y se vende a $56.000. La receta se planta desde otro lugar: masa con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. Arriba suma un craquelin de cacao y avellanas que le da textura crocante.. Está pensado para conservar entre 18°C y 20°C y conviene consumirlo dentro de los siete días, porque la gracia es que mantenga esa humedad suave y el golpe de sabor fresco.

En cuanto a perfil, no es el pan dulce clásico lleno de frutas por compromiso: acá la base chocolatosa manda, las avellanas suman cuerpo y las naranjas confitadas levantan todo con un toque ácido que equilibra. Ideal para acompañar con café, espumante o la excusa que tengas a mano.

La colección “El Cascanueces”, el universo navideño de Damián Betular

El pan dulce es parte de una línea más amplia que Betular armó para estas fiestas bajo el nombre “El Cascanueces”. La colección incluye varias cajas y piezas de chocolate que apuntan al regalo elegante o al auto regalo sin culpa.

Los turrones cuestan $28.000 y vienen en tres sabores, todos en barra de 180 gramos: uno de chocolate caramelizado con gianduja de pecán y frambuesa, otro de semi amargo con gianduja de maní y caramelo salado, y uno de chocolate con leche con gianduja de avellanas y cookies.

La estrella visual es “El Cascanueces”, una figura de chocolate con leche rellena de gianduja y pasta artesanal de pistacho, más crocante de pistacho. Pesa 200 gramos y sale $54.000. También están las cajas de macarons: x6 a $31.200, x12 a $62.400 y x24 a $122.000. Para sumar a la mesa, aparece la degustación de petits x9 por $110.000 y las grageas de chocolate a $28.000.