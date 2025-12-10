Pan dulce, vitel toné y torta galesa: cómo es el menú especial que vende Maru Botana para Navidad 2025

Diciembre en lo de Maru Botana es sinónimo de mesa larga y plan resuelto. Este año, su propuesta “Navidad con Maru” llega con un menú “espacial” por cantidad y variedad: podés encargar la cena entera lista para servir o armar tu combinación ideal. La idea es simple: que la comida te acompañe en el festejo sin que te tengas que pasar todo el 24 en la cocina.
Principales para la cena
- Pavita asada (8 a 10 porciones) con finas hierbas y chutney casero: $260.000.
- Pata de jamón asada (10 a 12 porciones) con finas hierbas, chutney o barbacoa: $185.000.
- Carré de cerdo (6 a 8 porciones) relleno con pesto de rúcula y albahaca, crunchy de panceta, cebollas caramelizadas y ciruelas, envuelto en panceta: $160.000.
- Salmón en croûte de almendras (8 a 10 porciones) con salsa de limón: $190.000.
- Lomo al horno (8 a 10 porciones) con finas hierbas, cebollas confitadas y salsa tártara: $190.000.
- Salmón ahumado (8 a 10 porciones) con queso crema y finas hierbas: $180.000.
- Vitel toné (6 a 8 porciones): $160.000.
Maru Botana y su Navidad marca registrada
Maru viene construyendo hace años una identidad muy propia: pastelería clásica, porciones generosas y recetas que combinan tradición con un toque bien de autor. Sus locales en Belgrano, Palermo, Retiro y Pilar funcionan como parada obligada cada fin de año, y este menú reafirma su sello: opciones para todos los gustos y cero improvisación en el resultado.
Ensaladas y acompañamientos
- Remolachas asadas con zanahorias, semillas de zapallo, huevos mollet y mix de verdes: $45.000.
- Capresse con cherrys, albahaca y bocconcinos: $48.000.
- Peras caramelizadas con nueces, queso azul y rúcula: $48.000.
- Waldorf con manzana, apio y nuez en salsa clásica: $55.000.
- Fresca con rúcula, verdes, parmesano, pecans y tomate confitado: $55.000.
- Rusa con papa, zanahoria, arvejas y mayo: $45.000.
- Tartas/strudel a elección con sabores como verduras grilladas, espárragos con jamón cocido, champiñones, papa puerro con jamón crudo o choclo.
Dulces para el final feliz
- Húmeda de chocolate (12 a 15 porciones): $100.000.
- Pavlova (12 a 15 porciones): $92.000.
- Marquisse (12 a 15 porciones): $98.000.
- Balcarce (12 a 15 porciones): $92.000.
- Mix de cookies (40 unidades): $120.000.
- Mix de cuadraditos y mini alfajores: $120.000.
- Mix de alfajores (35 unidades): $120.000.
- Caja navideña con pan dulce, torta galesa, cookies, biscottis, garrapiñada y stollen: $120.000.
Menú armado para grupo
- Para 10 a 15 personas: $790.000. Incluye tarta a elección, dos proteínas, ensaladas capresse y fresca, panadería, dip, pan dulce y torta de 12 porciones.
Los locales toman pedidos hasta el 22 de diciembre por teléfono o WhatsApp. También podés elegir ítems sueltos y pedir que te armen un menú personalizado.