Pan dulce, vitel toné y torta galesa: cómo es el menú especial que vende Maru Botana para Navidad 2025

Hay opciones saladas, dulces y un pack armado para grupos grandes, con precios y pedidos hasta el 22 de diciembre.

10 de diciembre de 2025,

Diciembre en lo de Maru Botana es sinónimo de mesa larga y plan resuelto. Este año, su propuesta “Navidad con Maru llega con un menú “espacial” por cantidad y variedad: podés encargar la cena entera lista para servir o armar tu combinación ideal. La idea es simple: que la comida te acompañe en el festejo sin que te tengas que pasar todo el 24 en la cocina.

Principales para la cena

  • Pavita asada (8 a 10 porciones) con finas hierbas y chutney casero: $260.000.
  • Pata de jamón asada (10 a 12 porciones) con finas hierbas, chutney o barbacoa: $185.000.
  • Carré de cerdo (6 a 8 porciones) relleno con pesto de rúcula y albahaca, crunchy de panceta, cebollas caramelizadas y ciruelas, envuelto en panceta: $160.000.
  • Salmón en croûte de almendras (8 a 10 porciones) con salsa de limón: $190.000.
  • Lomo al horno (8 a 10 porciones) con finas hierbas, cebollas confitadas y salsa tártara: $190.000.
  • Salmón ahumado (8 a 10 porciones) con queso crema y finas hierbas: $180.000.
  • Vitel toné (6 a 8 porciones): $160.000.
La cocinera presentó el menú navideño de 2025.
Maru Botana y su Navidad marca registrada

Maru viene construyendo hace años una identidad muy propia: pastelería clásica, porciones generosas y recetas que combinan tradición con un toque bien de autor. Sus locales en Belgrano, Palermo, Retiro y Pilar funcionan como parada obligada cada fin de año, y este menú reafirma su sello: opciones para todos los gustos y cero improvisación en el resultado.

Opciones saladas.
Ensaladas y acompañamientos

  • Remolachas asadas con zanahorias, semillas de zapallo, huevos mollet y mix de verdes: $45.000.
  • Capresse con cherrys, albahaca y bocconcinos: $48.000.
  • Peras caramelizadas con nueces, queso azul y rúcula: $48.000.
  • Waldorf con manzana, apio y nuez en salsa clásica: $55.000.
  • Fresca con rúcula, verdes, parmesano, pecans y tomate confitado: $55.000.
  • Rusa con papa, zanahoria, arvejas y mayo: $45.000.
  • Tartas/strudel a elección con sabores como verduras grilladas, espárragos con jamón cocido, champiñones, papa puerro con jamón crudo o choclo.
La pastelera presentó opciones para todos los gustos.
Dulces para el final feliz

  • Húmeda de chocolate (12 a 15 porciones): $100.000.
  • Pavlova (12 a 15 porciones): $92.000.
  • Marquisse (12 a 15 porciones): $98.000.
  • Balcarce (12 a 15 porciones): $92.000.
  • Mix de cookies (40 unidades): $120.000.
  • Mix de cuadraditos y mini alfajores: $120.000.
  • Mix de alfajores (35 unidades): $120.000.
  • Caja navideña con pan dulce, torta galesa, cookies, biscottis, garrapiñada y stollen: $120.000.
Parte de las opciones dulces.
Menú armado para grupo

  • Para 10 a 15 personas: $790.000. Incluye tarta a elección, dos proteínas, ensaladas capresse y fresca, panadería, dip, pan dulce y torta de 12 porciones.
La mesa salada.
Los locales toman pedidos hasta el 22 de diciembre por teléfono o WhatsApp. También podés elegir ítems sueltos y pedir que te armen un menú personalizado.

