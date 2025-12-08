“Le Blé”, que en francés significa “el trigo”, es mucho más que un nombre; es el corazón de un sueño gastronómico que floreció en 2008 y que, doce años después, se ha consolidado como un referente de la panadería y cafetería en la ciudad. Para estas Fiestas, la clásica cadena de cafeterías lanzó su propio pan dulce.

Cómo es el pan dulce con chocolate de Le Blé: precio y dónde conseguirlo en estas Fiestas

Novedad de Fin de Año: El Pan Dulce de Chocolate

De cara a las celebraciones, Le Blé introduce una tentadora versión moderna de un clásico de fin de año: el Pan Dulce con Chips de Chocolate. Se describe como una masa suave, aireada y delicadamente perfumada, enriquecida con chips de chocolate que garantizan dulzura y textura en cada bocado.

Este detalle gastronómico, ideal para la mesa o para regalar, tiene un precio de $18.500.

Dónde Encontrarlo

El Pan Dulce con Chips de Chocolate se encuentra disponible en gran parte de sus sucursales, incluyendo direcciones emblemáticas como:

O’ Higgins 2930

Soldado de la Independencia 1216

Honduras 4109

Beruti 3887

Cabello 3460

3 de Febrero 1059

Céspedes 3148

Rodríguez Peña 1381

Uruguay 1199

Av. Santa Fe 1725

Roque Sáenz Peña 484

Av. Libertador 6661

Ciudad de la Paz 2701

Av. Juramento 1478

Av. Melián 3990

La historia de Le Blé

El emprendimiento, fruto de la visión del argentino Paul Petrelli y la belga Donatienne Fievet, fusiona la sofisticación con la calidez, logrando un ambiente descontracturado en cada esquina de Buenos Aires que ocupa. Actualmente, cuenta con 33 acogedoras sucursales distribuidas estratégicamente en la Capital y la zona norte del Gran Buenos Aires.

El gran diferencial de Le Blé reside en su apuesta por los desayunos y meriendas a medida, junto con almuerzos abundantes y caseros. La propuesta invita a un viaje sensorial con clásicos que rinden homenaje a sus orígenes y a la calidad de su materia prima.

Entre los favoritos indiscutidos se encuentran las famosas tostadas belgas, el bagel, la baguette, el pan de campo y el clásico croissant. Todo esto se disfruta en una ambientación distintiva, con vajilla hecha a medida y el icónico tazón donde se sirve el café con leche, ideal para sumergirse en la calidez de su propuesta. La intención de los fundadores es clara: transmitir la pasión por el buen pan y el contacto con las raíces.