Cómo hacer una tarta de frutos secos: la receta de Maru Botana en cuatro pasos

Maru Botana es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. A lo largo de los años supo conquistar al público con sus recetas y carisma para prepararlas, pero no solo eso, sino que su talento supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España.

La famosa chef tiene una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales, donde constantemente comparte sus recetas, que se destacan por ser fáciles de hacer y ricas para el almuerzo o la merienda.

Esta vez, la famosa compartió su receta para hacer una tarta de frutos secos, rica, e ideal para el desayuno o la merienda. Esta es súper crocante y con nueces, castañas y pasa de uvas, los favoritos de todo a la hora de agregar un reemplazo al típico chocolate.

Cómo hacer la tarta de frutos secos de Maru Botana

Ingredientes:

Base:

250 g de harina 0000

125 g de manteca fría

2 cda de azúcar

1 pizca de sal

Relleno:

100 gr de nueces

100 gr de castañas de cajú (almendras, avellanas o lo que quieras)

2 cd de pasas de uva

60 gr de manteca

3 cdas de miel

El paso a paso para hacer la tarta saludable y rica de Maru Botana