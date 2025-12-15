Cómo hacer tomates rellenos: la receta de Sofía Pachano para disfrutar en familia en estas Fiestas

Sofía Pachano mostró cómo hacer un clásico absoluto de las Fiestas: los tomates rellenos. Pero no cualquier versión. La receta tiene historia, emoción y herencia familiar, porque está inspirada en la preparación original de su abuela Dorita, con un pequeño giro personal.

En el video, Sofía deja en claro que este plato no busca sofisticación ni vueltas raras. Es comida de mesa larga, de charla cruzada y de fuente compartida. “Es muy de abuela”, resume, y no hace falta mucho más para entender por qué los tomates rellenos siguen firmes año tras año en la mesa argentina.

La artista mostró cómo preparar los tomates rellenos.

La propuesta combina ingredientes simples, fáciles de conseguir y amigables para el calor. Además, es ideal para preparar con anticipación y sacar de la heladera justo antes de sentarse a comer. Un gol para quienes organizan la cena y no quieren vivir pegados a la cocina.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tomates rellenos

Tomates redondos medianos

Arroz blanco cocido y frío

Atún

Choclo

Ciboulette picada

Cebollita de verdeo (opcional, si no hay ciboulette)

Mayonesa

Sal

Pimienta

Aceitunas (para decorar)

Así quedan los tomates.

Paso a paso, cómo preparar tomates rellenos

Cortá la tapita de cada tomate y reservála.

Con una cuchara, huecá el interior del tomate con cuidado.

Agregá una pizca de sal dentro de cada uno y dejalos reposar boca abajo unos minutos.

En un bowl, colocá el arroz frío, el atún desmenuzado y el choclo.

Sumá la ciboulette o la cebollita de verdeo bien picada.

Agregá mayonesa a gusto. Sofía lo deja claro: “La mayonesa es la reina indiscutida de todas las navidades en Argentina”.

Mezclá bien todo y condimentá con pimienta.

Rellená los tomates formando una montañita generosa.

Decorá con media aceituna arriba y colocá la tapita si te gusta ese toque clásico.

El resultado es un plato fresco, simple y cargado de memoria emotiva.