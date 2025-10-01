Súper fácil y te salva la cena: la receta para hacer un milhojas de papa crocante

Un plato simple, abundante y lleno de sabor se volvió viral en TikTok. El milhojas de papa que compartió Mica (@lacocinademica) consiguió más de 48 mil likes y se transformó en la opción perfecta para resolver una cena sin vueltas.

La receta mezcla lo mejor de las papas con capas de jamón y queso, logrando un gratinado irresistible. “No saben lo rica que es esta receta. Te la súper recomiendo”, aseguró la creadora en su video, que dejó tentados a miles de usuarios con ese dorado final al horno.

Milhojas de papa con jamón y queso.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el milhojas de papa crocante

4 papas medianas

500 ml de crema de leche

1 cebolla cocida

1 huevo

Queso rallado a gusto

Sal, pimienta y nuez moscada (u otros condimentos que prefieras)

200 g de jamón cocido

200 g de queso

Así queda el milhojas de papa.

Paso a paso, cómo preparar el milhojas de papa crocante

Pelá y cortá las papas en rodajas finitas. Cuanto más delgadas, mejor va a quedar la cocción. En un bowl mezclá la crema de leche, el huevo, la cebolla, el queso rallado y los condimentos. Sumá las papas a la mezcla y revolvé para que se impregnen bien. En una fuente profunda apta para horno, armá capas: primero papa, luego jamón, después queso, y repetí el proceso hasta completar el molde. Cubrí la preparación con papel aluminio y llevá al horno a 180° durante 1 hora. Retirá el aluminio, agregá más queso rallado por arriba y gratiná 15 minutos extra hasta que quede dorado y crocante. Dejá reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma.

Este milhojas de papa es la combinación justa entre lo casero y lo rendidor. Una receta que no falla, que podés adaptar con los rellenos que más te gusten y que, como dijo Mica, es “un viaje de ida”. Perfecta para salvar cualquier cena y dejar a todos con ganas de repetir.