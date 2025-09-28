Cómo hacer pepas marmoladas caseras: la receta rápida y exquisita de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que con su carisma y talento enseña a cocinar de forma práctica y con ingredientes que siempre hay en las casas. La chef comparte en redes sociales sus mejores tips para hacer platos caseros con el mejor resultado y sin ser un experto en la cocina.

La famosa chef muestra sus platos más populares o sus propias creaciones, allí sus seguidores siguen el paso a paso para hacer en casa y probar las recetas de la cocinera. No solo lo dulce, sino que lo salado también forman parte de su recetario ideal para los que no son expertos en la cocina y se animan a sorprender a la familia.

Las pepas son las galletitas clásicas que llevan masa y una porción de dulce de membrillo arriba, si bien hay variantes como el dulce de batata. Jimena mostró la opción de hacer una masa marmolada y exquisita para probar nuevas recetas en casa.

Cómo hacer en casa las pepas marmoladas de Jimena Monteverde

Ingredientes:

100 gr de manteca

80 gr de azúcar

Esencia de vainilla

1 huevo

1 yema

200 gr de harina

1 cdita de polvo para hornear

3 cdas de cacao

Mermelada de frutos rojos

El paso a paso para hacer en casa las pepas marmoladas