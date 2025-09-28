Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer pepas marmoladas caseras: la receta rápida y exquisita de Jimena Monteverde

La cocinera mostró el paso a paso para hacer en casa un clásico, pero en una versión renovada.

Magdalena Rodríguez Castro
28 de septiembre de 2025,

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que con su carisma y talento enseña a cocinar de forma práctica y con ingredientes que siempre hay en las casas. La chef comparte en redes sociales sus mejores tips para hacer platos caseros con el mejor resultado y sin ser un experto en la cocina.

La famosa chef muestra sus platos más populares o sus propias creaciones, allí sus seguidores siguen el paso a paso para hacer en casa y probar las recetas de la cocinera. No solo lo dulce, sino que lo salado también forman parte de su recetario ideal para los que no son expertos en la cocina y se animan a sorprender a la familia.

Las pepas son las galletitas clásicas que llevan masa y una porción de dulce de membrillo arriba, si bien hay variantes como el dulce de batata. Jimena mostró la opción de hacer una masa marmolada y exquisita para probar nuevas recetas en casa.

Cómo hacer en casa las pepas marmoladas de Jimena Monteverde
Ingredientes:

  • 100 gr de manteca
  • 80 gr de azúcar
  • Esencia de vainilla
  • 1 huevo
  • 1 yema
  • 200 gr de harina
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 3 cdas de cacao
  • Mermelada de frutos rojos
El paso a paso para hacer en casa las pepas marmoladas

  1. Colocar en un recipiente el azúcar con la manteca pomada. Agregar unas gotas de esencia de vainilla y mezclar todo hasta que sea uniforme. Luego incorporar los huevos y seguir mezclando.
  2. Por otro lado, mezclar la harina con el polvo para hornear y agregar a la mezcla. Unir todo formando una masa.
  3. Separar en dos partes y a una de ellas sumarle cacao.
  4. Armar dos rollitos y trenzar ambas preparaciones. Cortar en rodajas y colocar en una placa. Presionar con el dedo en el medio y sumarle la mermelada o membrillo. Hornear a 180 grados por 10 minutos.

