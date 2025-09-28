Cómo hacer pepas marmoladas caseras: la receta rápida y exquisita de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que con su carisma y talento enseña a cocinar de forma práctica y con ingredientes que siempre hay en las casas. La chef comparte en redes sociales sus mejores tips para hacer platos caseros con el mejor resultado y sin ser un experto en la cocina.
La famosa chef muestra sus platos más populares o sus propias creaciones, allí sus seguidores siguen el paso a paso para hacer en casa y probar las recetas de la cocinera. No solo lo dulce, sino que lo salado también forman parte de su recetario ideal para los que no son expertos en la cocina y se animan a sorprender a la familia.
Las pepas son las galletitas clásicas que llevan masa y una porción de dulce de membrillo arriba, si bien hay variantes como el dulce de batata. Jimena mostró la opción de hacer una masa marmolada y exquisita para probar nuevas recetas en casa.
Cómo hacer en casa las pepas marmoladas de Jimena Monteverde
Ingredientes:
- 100 gr de manteca
- 80 gr de azúcar
- Esencia de vainilla
- 1 huevo
- 1 yema
- 200 gr de harina
- 1 cdita de polvo para hornear
- 3 cdas de cacao
- Mermelada de frutos rojos
El paso a paso para hacer en casa las pepas marmoladas
- Colocar en un recipiente el azúcar con la manteca pomada. Agregar unas gotas de esencia de vainilla y mezclar todo hasta que sea uniforme. Luego incorporar los huevos y seguir mezclando.
- Por otro lado, mezclar la harina con el polvo para hornear y agregar a la mezcla. Unir todo formando una masa.
- Separar en dos partes y a una de ellas sumarle cacao.
- Armar dos rollitos y trenzar ambas preparaciones. Cortar en rodajas y colocar en una placa. Presionar con el dedo en el medio y sumarle la mermelada o membrillo. Hornear a 180 grados por 10 minutos.