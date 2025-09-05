Vía Gourmet / Recetas

En simples pasos: cómo hacer mini cookies ideales para emprender o disfrutar en la merienda

Una receta fácil y rendidora, perfecta para la merienda o para arrancar un emprendimiento dulce.

Shaiel Teran Velazquez

5 de septiembre de 2025,

La receta de mini cookies ideales para tener como snack.

Pequeñas, crocantes y llenas de sabor. Así son las mini cookies de chocolate que se volvieron virales en TikTok gracias a Karina Gao. Con una receta sencilla y económica, se convirtieron en una opción ideal tanto para armar un emprendimiento como para acompañar la merienda en casa.

El video superó las 16 mil reacciones en la plataforma y miles de usuarios ya probaron la receta. “No sé ustedes, pero yo me comería la bandeja entera”, comentó la creadora, generando aún más ganas de animarse a prepararlas.

Esta receta es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las mini cookies

  • 100 g de manteca
  • 120 g de azúcar rubia
  • 45 g de azúcar blanca
  • 1 huevo
  • ¾ de cucharadita de esencia de vainilla
  • 210 g de harina 0000
  • ½ cucharada de bicarbonato de sodio
  • Una pizca de sal
  • Chips de chocolate, cantidad necesaria
Así quedan las cookies por dentro.

Paso a paso, cómo preparar las mini cookies

  1. Colocá en un bowl la manteca pomada y los azúcares. Batí hasta integrar.
  2. Sumá el huevo y la esencia de vainilla. Volvé a batir hasta unir bien.
  3. Agregá la harina tamizada, el bicarbonato y la sal. Integrá con espátula.
  4. Añadí los chips de chocolate y mezclá suavemente.
  5. Pasá la masa a un papel manteca, cubrila con otro y estirá con palote hasta ½ cm de grosor.
  6. Llevá a la heladera entre 30 minutos y 1 hora.
  7. Cortá tiras a lo largo y luego en cubitos.
  8. Armá pequeños bollitos con cada cubito de masa.
  9. Distribuí en una placa para horno.
  10. Horneá a 180° durante 8 a 10 minutos.

El resultado son unas galletitas irresistibles, perfectas para llenar frascos, bolsitas para vender o simplemente para darse un gusto casero.

