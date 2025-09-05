En simples pasos: cómo hacer mini cookies ideales para emprender o disfrutar en la merienda

Pequeñas, crocantes y llenas de sabor. Así son las mini cookies de chocolate que se volvieron virales en TikTok gracias a Karina Gao. Con una receta sencilla y económica, se convirtieron en una opción ideal tanto para armar un emprendimiento como para acompañar la merienda en casa.

El video superó las 16 mil reacciones en la plataforma y miles de usuarios ya probaron la receta. “No sé ustedes, pero yo me comería la bandeja entera”, comentó la creadora, generando aún más ganas de animarse a prepararlas.

Esta receta es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las mini cookies

100 g de manteca

120 g de azúcar rubia

45 g de azúcar blanca

1 huevo

¾ de cucharadita de esencia de vainilla

210 g de harina 0000

½ cucharada de bicarbonato de sodio

Una pizca de sal

Chips de chocolate, cantidad necesaria

Así quedan las cookies por dentro.

Paso a paso, cómo preparar las mini cookies

Colocá en un bowl la manteca pomada y los azúcares. Batí hasta integrar. Sumá el huevo y la esencia de vainilla. Volvé a batir hasta unir bien. Agregá la harina tamizada, el bicarbonato y la sal. Integrá con espátula. Añadí los chips de chocolate y mezclá suavemente. Pasá la masa a un papel manteca, cubrila con otro y estirá con palote hasta ½ cm de grosor. Llevá a la heladera entre 30 minutos y 1 hora. Cortá tiras a lo largo y luego en cubitos. Armá pequeños bollitos con cada cubito de masa. Distribuí en una placa para horno. Horneá a 180° durante 8 a 10 minutos.

El resultado son unas galletitas irresistibles, perfectas para llenar frascos, bolsitas para vender o simplemente para darse un gusto casero.