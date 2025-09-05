En simples pasos: cómo hacer mini cookies ideales para emprender o disfrutar en la merienda

Pequeñas, crocantes y llenas de sabor. Así son las mini cookies de chocolate que se volvieron virales en TikTok gracias a Karina Gao. Con una receta sencilla y económica, se convirtieron en una opción ideal tanto para armar un emprendimiento como para acompañar la merienda en casa.
El video superó las 16 mil reacciones en la plataforma y miles de usuarios ya probaron la receta. “No sé ustedes, pero yo me comería la bandeja entera”, comentó la creadora, generando aún más ganas de animarse a prepararlas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las mini cookies
- 100 g de manteca
- 120 g de azúcar rubia
- 45 g de azúcar blanca
- 1 huevo
- ¾ de cucharadita de esencia de vainilla
- 210 g de harina 0000
- ½ cucharada de bicarbonato de sodio
- Una pizca de sal
- Chips de chocolate, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar las mini cookies
- Colocá en un bowl la manteca pomada y los azúcares. Batí hasta integrar.
- Sumá el huevo y la esencia de vainilla. Volvé a batir hasta unir bien.
- Agregá la harina tamizada, el bicarbonato y la sal. Integrá con espátula.
- Añadí los chips de chocolate y mezclá suavemente.
- Pasá la masa a un papel manteca, cubrila con otro y estirá con palote hasta ½ cm de grosor.
- Llevá a la heladera entre 30 minutos y 1 hora.
- Cortá tiras a lo largo y luego en cubitos.
- Armá pequeños bollitos con cada cubito de masa.
- Distribuí en una placa para horno.
- Horneá a 180° durante 8 a 10 minutos.
El resultado son unas galletitas irresistibles, perfectas para llenar frascos, bolsitas para vender o simplemente para darse un gusto casero.