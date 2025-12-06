Cómo hacer vitel toné sabroso: la receta de un aclamado chef de Córdoba

Diciembre comenzó y los pensamientos sobre cómo, con quiénes celebrar y qué comer en las fiestas también. En este contexto, un aclamado chef de la provincia de Córdoba compartió su receta para hacer un vitel toné sabroso con el paso a paso y los ingredientes necesarios.

Gabriel Reusa, creador y fundador del restaurante Goulu y del tour gastronómico Utuco, fue el experto gastronómico consultado por Vía Córdoba. Con la idea de promover la comida casera y respetar los sabores originarios, compartió lo necesario para elaborar la preparación típica de Navidad y Año Nuevo.

Gabriel Reusa.

Córdoba: qué necesito para hacer vitel toné

Un peceto.

Dos caldos de verdura.

Laurel.

Agua.

Ajo.

Huevo duro rallado.

Alcaparras (fritas quedan más lindas).

Hojas de perejil fresco.

Córdoba: qué necesito para hacer la salsa de vitel toné

Dos latas de atún en aceite

Cuatro filetes de anchoa.

200 gramos de mayonesa.

100 centímetros cúbicos de crema de leche.

1 cucharada de alcaparras escurridas.

1 taza de caldo de cocción del peceto.

Sal.

Pimienta.

Córdoba: cómo hacer vitel toné