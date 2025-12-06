Cómo hacer vitel toné sabroso: la receta de un aclamado chef de Córdoba

Diciembre comenzó y los pensamientos sobre cómo, con quiénes celebrar y qué comer en las fiestas también. En este contexto, un aclamado chef de la provincia de Córdoba compartió su receta para hacer un vitel toné sabroso con el paso a paso y los ingredientes necesarios.
Gabriel Reusa, creador y fundador del restaurante Goulu y del tour gastronómico Utuco, fue el experto gastronómico consultado por Vía Córdoba. Con la idea de promover la comida casera y respetar los sabores originarios, compartió lo necesario para elaborar la preparación típica de Navidad y Año Nuevo.
Córdoba: qué necesito para hacer vitel toné
- Un peceto.
- Dos caldos de verdura.
- Laurel.
- Agua.
- Ajo.
- Huevo duro rallado.
- Alcaparras (fritas quedan más lindas).
- Hojas de perejil fresco.
Córdoba: qué necesito para hacer la salsa de vitel toné
- Dos latas de atún en aceite
- Cuatro filetes de anchoa.
- 200 gramos de mayonesa.
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche.
- 1 cucharada de alcaparras escurridas.
- 1 taza de caldo de cocción del peceto.
- Sal.
- Pimienta.
Córdoba: cómo hacer vitel toné
- Limpiar cuidadosamente todo el peceto de membranas y grasas.
- Hervir en abundante agua con los caldos, varias hojas de laurel y dos dientes de ajo durante poco más de 45 minutos o una hora, pero no sobre cocinar.
- Reservar hasta enfriar completamente.
- Licuar los ingredientes de la salsa y reservar.
- Cortar en finas lonjas y acomodar en una fuente alternando capas de carne cubiertas de la salsa, similar a una lasagna.