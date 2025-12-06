Vía Córdoba / Recetas

Cómo hacer vitel toné sabroso: la receta de un aclamado chef de Córdoba

El cocinero de la provincia enumeró los pasos y los ingredientes necesarios del típico plato.

6 de diciembre de 2025

El vitel toné es uno de los platos más esperados en las mesas para las Fiestas.

Diciembre comenzó y los pensamientos sobre cómo, con quiénes celebrar y qué comer en las fiestas también. En este contexto, un aclamado chef de la provincia de Córdoba compartió su receta para hacer un vitel toné sabroso con el paso a paso y los ingredientes necesarios.

Gabriel Reusa, creador y fundador del restaurante Goulu y del tour gastronómico Utuco, fue el experto gastronómico consultado por Vía Córdoba. Con la idea de promover la comida casera y respetar los sabores originarios, compartió lo necesario para elaborar la preparación típica de Navidad y Año Nuevo.

Gabriel Reusa.

Córdoba: qué necesito para hacer vitel toné

  • Un peceto.
  • Dos caldos de verdura.
  • Laurel.
  • Agua.
  • Ajo.
  • Huevo duro rallado.
  • Alcaparras (fritas quedan más lindas).
  • Hojas de perejil fresco.

Córdoba: qué necesito para hacer la salsa de vitel toné

  • Dos latas de atún en aceite
  • Cuatro filetes de anchoa.
  • 200 gramos de mayonesa.
  • 100 centímetros cúbicos de crema de leche.
  • 1 cucharada de alcaparras escurridas.
  • 1 taza de caldo de cocción del peceto.
  • Sal.
  • Pimienta.

Córdoba: cómo hacer vitel toné

  • Limpiar cuidadosamente todo el peceto de membranas y grasas.
  • Hervir en abundante agua con los caldos, varias hojas de laurel y dos dientes de ajo durante poco más de 45 minutos o una hora, pero no sobre cocinar.
  • Reservar hasta enfriar completamente.
  • Licuar los ingredientes de la salsa y reservar.
  • Cortar en finas lonjas y acomodar en una fuente alternando capas de carne cubiertas de la salsa, similar a una lasagna.

