Mezcló papas fritas con chocolate y el resultado sorprendió a más de uno: “10 de 10″

En TikTok no hay límites para la creatividad culinaria y Angie Bacigalupo lo acaba de demostrar con una combinación que generó polémica, antojo y memes: papas fritas con chocolate. Sí, leíste bien. La usuaria subió un video a su cuenta @angie.bacigalupo y, en cuestión de horas, se volvió viral con más de 101 mil likes.

La receta no tiene complicaciones, pero sí muchas opiniones. “Gastón Soffritti subió un video probando papas fritas con chocolate y no les puedo explicar lo que me tentó, así que vamos a probarlo”, dice Angie en el comienzo del video mientras muestra todos los ingredientes.

Una influencer mezcló papas fritas con chocolate.

La reacción de los usuarios ante la peculiar combinación

“Tiene una textura rarísima. Es como que no está del todo congelado, entonces está como suavecito”, explicó mientras lo probaba. Su veredicto fue claro: “Esto es un 10 de 10 confirmado”.

Después de subir su versión, los comentarios no tardaron en aparecer y dejaron en evidencia que el público está dividido. “No soy la única que come eso. Pensé que nadie comía papas fritas con chocolate”, escribió una usuaria aliviada. Otros fueron más escépticos: “Ni en mi peor bajón”, “El dolor de panza después no me imagino”.

Así quedan las papas fritas con chocolate.

Pero también hubo defensa: “Havanna sacó un alfajor con sal marina y no los vi asustados”, “Yo le tengo fe, qué rico se ve”.

Cómo hacer esta receta

Ingredientes:

Papas fritas de paquete (preferentemente de corte americano)

Chocolate Águila (o cualquier barra para fundir)

Paso a paso: