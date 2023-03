Chris Martin reveló que come solo una vez al día

Chris Martin comenzó a interiorisarse con hábitos alternativos después de más de diez años con Gwyneth Paltrow, creadora de la marca Goop, reino del lifestyle y productos de bienestar. Pero no fue durante su matrimonio con la actriz que comenzó a cumplir una dieta de ayuno intermitente.

Lo cierto es que este tipo de alimentación es cada vez más difundido entre las personalidades de la farándula acompañada de la guía, acompañamiento y asesoría de un nutricionista o profesional de la salud. En el caso de la protagonista de “Shakespeare In Love”, contó que come “alimentos que no son inflamatorios”, pero su ex optó por un método diferente.

Chris Martin Foto: web

En el caso del vocalista de Coldplay su alimentación se basa en una sola comida al día. Así lo contó en el podcast “Needs A Friend” de Conan O’Brien donde reveló que la idea la tomó de su ídolo Bruce Springsteen.

Cómo es la dieta de Chris Martin

Después de su encuentro con el cantante, su objetivo fue modificar su dieta para ingerir una única, pero nutritiva, comida al día. “Tuve la suerte de ir a comer con él después de que tocáramos en Filadelfia el año pasado. Llevaba una dieta muy estricta y yo no daba crédito a mis ojos porque estaba más en forma que yo”, comenzó.

Chris Martin Foto: web

Luego detalló: “Su esposa Patti me explicó que solo come una vez al día. Y me dije: ‘Bueno, ahí vamos. Ese es mi próximo reto’”. Y siguió: “De hecho, ya no ceno más. Dejo de comer a las cuatro”.

Este tipo de alimentación se lo conoce como dieta OMAD por sus siglas en inglés “One Meal A Day”, pero no es de las más recomendadas ya que puede tener consecuencias y no promete obtener buenos resultados.