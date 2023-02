Así es la dieta de Selena Gómez: la combinación justa entre comida rápida y alimentos protéicos

En 2020 en plena pandemia de coronavirus, Selena Gómez participó de un programa de cocina y cambió su forma de relacionarse con la comida para siempre. Gracias al ciclo aprendió a cocinar platos más sanos con sus propias manos y así llevar un mayor cuidado de su salud.

“Me interesa concentrarme en ingredientes frescos de buena calidad. La comida real es mucho más deliciosa que algo que viene de una caja o bolsa”, confesó Amy Rosoff Davis, entrenadora personal de la cantante de “Lose you to love me” en entrevista con Byrdie.com. Aunque es sabido que la también actriz es una amante de la comida rápida por lo que encontró cuál es la combinación justa.

Selena Gómez aprendió a cocinar gracias al programa "Selena + Chef" de HBO Max Foto: Instagram/selenagomez

Cómo es la dieta de Selena Gómez

Para comenzar el día, la protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place” se prepara una versión más saludable de sus favoritos de Tex-Mex: un medio burrito con huevos revueltos, chorizo, palta, arroz y frijoles. Esto permite darse el gusto de sus comidas preferidas de una forma más nutritiva y con la posibilidad de quemar las calorías extras durante todo el día.

Además suele tomar un té verde cuando se queda sin energías y durante sus giras en cocierto nunca pueden faltar vegetales, proteínas, arroz integral y granos enteros. Para los mediodías una de sus opciones son ensalada de pollo con uvas y celery, que ayuda a calmar la sed y le da saciedad.

Selena Gómez complementa su alimentación con ejercicio Foto: Instagram/selenagomez

Además confesó que bebe mucha agua y complementa la alimentación con actividad física que varía entre prácticas de pilates, yoga, senderismo, baile y spinning. La entrenadora también reveló que Selena nunca se sube a una balanza y explicó los motivos.

Selena Gómez Foto: Instagram/selenagomez

“Nunca la he pesado”, dijo Rosoff y agregó: “No creo en las básculas, creo que no es sano”, por lo que la dieta de la ex “chica Disney” se basa en su bienestar integral más allá de su peso corporal.