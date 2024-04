Café con aceite: la receta de la extraña infusión que toma María Becerra para comenzar bien el día

María Becerra, la cantante de música urbana del momento, es una joven que le gusta cuidar su imagen, es por eso que lleva una rutina alimenticia saludable, recomendada por su nutricionista. Asimismo, la Nena de Argentina compartió en las redes sociales la receta de la primera infusión que ingiere por la mañana, apenas se despierta: un café con aceite.

El café con aceite que toma María Becerra todas las mañanas. Foto: Captura

Los ingredientes para hacer este café con aceite

Una cucharada de aceite de coco.

Una cucharada de manteca Ghee.

Una cucharada de aceite MCT.

Café batido a gusto.

La impactante receta del café con aceite de María Becerra

“Yo me preparo un café con aceite que se llama Bulletproof, que quiere decir un café a prueba de balas. Esta infusión me la recomendó mi nutricionista a la que iba en ese momento, una mina muy zarpada”, explicó la intérprete de Acaramelao en la publicación.

Ante esta insólita combinación, la oriunda de Quilmes comentó: “Este café lo tomo siempre en las mañanas para darle energía a mi cerebro, porque cuando te levantás, el primer combustible que precisa el cerebro es la grasa”.

Para que sus seguidores no la critiquen ante semejante recomendación, María indicó: “Todo lo que estoy diciendo lo digo porque me lo dieron, no quiero que después digan ‘ay, esta se cree nutricionista’”.

En cuanto a los comentarios, los usuarios le dejaron unos sorprendentes mensajes, debido a esta extraña mezcla: “El café de la mañana me salió un total de 17k”, “Después de tomar eso vas y te instalas 2hs en el baño”, “La dieta depende de la actividad que cada uno haga, un deportista no es igual a un oficinista, cada dieta es distinta”.