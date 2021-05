En el marco del corte de ruta del personal de salud que ya lleva más de tres semanas en Neuquén, por parte del personal de salud, quienes exigen un sueldo digno, el diputado Karim Bianchi Retamales de Chile expresó su malestar para con la situación y habló sobre el seguro de los camioneros en Villa La Angostura.

“Impresentable y una violación a los derechos humanos, que los camioneros tengan que realizar sus necesidades básicas en matorrales, porque las autoridades argentinas no los dejan bajar de sus camiones”, sostuvo el parlamentario.

La información fue compartida por la Radio Polar de Chile, donde indicaron que Bianchi Retamales, indicó que la “Integridad de nuestros camioneros está en peligro, con estos enfrentamientos verbales y no es posible que no se dimensione las reales consecuencias de un conflicto que aún no tiene solución”.

El Gobierno hizo una contraoferta pero los trabajadores la rechazan. noticiasnqn

Además, agregó: ”En las últimas horas nos hemos enterado que la provincia de Neuquén, obligará a los transportistas chilenos pasar solo por la Ruta 3 (sector del Atlántico) y no más por la ruta 40, generando otro problema adicional a los camioneros”.

Finalmente, el funcionario aseguró que es urgente “contar con un Roll on Roll off, subsidiado por el Estado, para nuestros camioneros, y de esta manera evitar el paso de camiones nacionales por las rutas argentinas”. Indicó también que se trata de una situación que debería ser tratada con prioridad no solo de las autoridades regionales, sino que, de las autoridades de Transportes, y Obras Públicas a nivel nacional.