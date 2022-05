Una escuela de Formosa se vio conmocionada luego de que saliera a la luz que los padres de una alumna le instalaron cámaras ocultas en su mochila. Los tutores de los demás estudiantes se vieron indignados, pues no dieron consentimiento de que sus hijos sean filmados, y notificaron al ministro de educación de la provincia, Luis Eugenio Basterra.

“Queremos que se haga público lo que está pasando con una mamá en particular y el marido. Mandan a la hija con cámaras en la mochila para filmar a nuestros niños y a las maestras y directivos. Nosotros no le dimos nuestro consentimiento para que haga eso, tampoco la escuela”, expresaron el resto de los papás a NotificasFormosa.

Luego indicaron que se hicieron notas al respecto, las cuales fueron presentadas ante el Ministro, pero sin respuesta todavía. “Todos estamos preocupados porque no sabemos qué quieren hacer con las imágenes que tienen”, señalaron. Esto ocurrió en el instituto de Formación Docente “Félix Atilio Cabrera” de la capital formoseña. Además de las quejas, los padres de alumnos de 5° B también se movilizaron frente al edificio educativo para visibilizar lo ocurrido.

Descubrieron que una alumna llevaba cámaras en la mochila y notificaron al ministro de Educación de Formosa. Foto: NoticiasFormosa

La nota al ministro Basterra denuncia “constantes atropellos, mala educación y grosera actuación de la señora Carmen Torres, madre de una alumna del mismo curso y división del establecimiento escolar”, la cual llevaba las cámaras en su equipamiento escolar.

“Esta persona dice ser docente y viste normalmente atuendo de maestra del nivel inicial, quien valiéndose del uniforme, transgrede toda norma social de convivencia, tomándose atribuciones que no les corresponde, como ingresar al establecimiento e incluso al aula para hacer o decir cosas que no les competen por no ser plantel del establecimiento, pese a expresas prohibiciones de los directivos y docentes responsables de la división en cuestión”, agregaron.

Denunciaron que el miércoles 20, a la salida del colegio, la mujer generó una situación “cargada de agresividad” hacia la docente Marta Agüero y trasladó el inconveniente a los directivos de la institución en presencia de padres e incluso alumnos de otros cursos. El alboroto ocasionado generó temor en los estudiantes de la división, logrando manifestar sus deseos de no concurrir más a clases.

Escuela de Formosa protagonizó un escándalo al descubrir que una alumna llevaba cámaras en la mochila. Foto: Noticias Formosa

“Señor ministro, esta problemática la venimos padeciendo prácticamente desde el Jardín de Infantes, pese a notas y otras acciones conjuntas con los directivos del colegio, sin tener resultados favorables y a la fecha siguen dándose situaciones cada vez con mayor agresividad, las que de continuar así podrían llegar a terminar en algún hecho lamentable” alertaron los tutores.

De esta forma solicitaron la expulsión de la hija de la acusada, niña que tenía en su mochila las cámaras. De lo contrario, amenazaron con acudir a la prensa para difundir la situación.