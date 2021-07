En las últimas horas se dieron a conocer más testimonios de personas que se encuentran dentro de los centros de aislamientos de Formosa, y que revelaron las condiciones insalubres en las que se vive por dentro. La situación es tan preocupante que todos los medios nacionales hicieron eco del incumplimiento a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán.

A pesar de que ya son varias las denuncias que se han realizado sobre el mismo motivo, este martes se conoció una nueva versión que se vive en el colegio Agrotécnico N°6 de la localidad Laguna Yema, ubicada al oeste de Formosa, donde se encuentran encerradas 47 personas. Los testimonios del lugar aseguran que dentro del centro de aislamiento persiste un solo enfermero y que no cuentan con las condiciones básicas.

“Somos en total 47 con coronavirus”, gritó una mujer desde la ventana al móvil de TN que viajó hasta el lugar. “No nos dejan salir. Estamos privadas de la libertad”, agregaron al tiempo de sostener que no tienen ni calefacción ni agua caliente en el lugar.

Hacinamiento y abritrariedad en los centros de aislamiento de Formosa (Archivo). |

A su vez, en las declaraciones constataron también que “Hay un solo enfermero y una sola cámara de oxígeno, tenemos que compartirla. No tenemos agua caliente, abrigo ni calefacción. Hay solo dos doctores que no dan a basto y la directora no da la cara”.

“Nos vinieron a buscar en ambulancia y no pudimos decir que no porque si decimos que no nos arman una causa judicial”, agregaron cuatro mujeres que estaban por dentro del establecimiento y que se pudieron comunicar gracias a una ventana que daba al exterior. “Estamos presas. No tenemos síntomas nada, tenemos la posibilidad de hacer aislamiento en nuestras casas pero no nos lo permiten”, detallaron.

Por último, y tras la preocupante situación en la que viven, agregaron que en el lugar pasan frío por lo que les gustaría recibir la ayuda de la sociedad: “Necesitamos frazadas y elementos de limpieza”.